5 августа театр им. К.Тинчурина начнет показывать спектакли на открытом воздухе

Артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина впервые будут играть для своих зрителей на открытом воздухе. Специально для этого во дворе театра оборудовали специальную сцену.

Организаторы примут все меры предосторожности. Каждый спектакль, поставленный на открытом воздухе, одновременно смогут посмотреть 100 человек. Расстояние между ними будет не менее 1,5 метра, места расположены в шахматном порядке. Перед спектаклем зрителям будут измерять температуру, выдавать маски и перчатки.

Афиша ближайших спектаклей

5 августа, в 19:00 – музыкальная комедия “Студенческий договор. Наши дни” Туфана Миннуллина;

6 августа, в 19:00 – печальная комедия “Накануне свадьбы” Хая Вахита;

7 августа, в 19:00 – мелодрама “Ты моя единственная” Исламии Махмутовой;

12 августа, в 19:00 – комедия “ Золотая осень” Шамиля Фархутдинова;

13 августа, в 19:00 – музыкальная комедия “Женихи” Хая Вахита;

14 августа, в 19:00 – комедия-скетч “Это так! Да нет, вот так!” Туфана Миннуллина;

15 августа, в 19:00 – комедия “Лестница любви” Шамиля Фархутдинова.

Стоимость билетов от 300 до 800 рублей.

Для гостей предусмотрена охраняемая автостоянка. По словам администрации, спектакли состоятся даже в случае непогоды, над зрительной площадкой установлен тент для защиты от дождя.

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