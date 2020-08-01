70 рассказов о тех, кто вернулся в Татарстан

Документальный медиапроект «Кайтам», который рассказывает о жизни в Татарстане через истории соотечественников, вернувшихся на малую родину, и созданный группой молодых творцов при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, набирает популярность.

«Кайтам» – это цикл интервью с людьми, которые вернулись в Татарстан в последние годы. Среди них люди из разных отраслей бизнеса, экономики, образования, культуры и государственного управления, но всех их объединяет одно – любовь к малой родине.

Это люди, которые получили новый опыт за пределами республики (уезжали учиться или работать), а затем приняли решение вернуться в Татарстан и применить полученный опыт здесь, чтобы менять мир вокруг себя.

«Нам интересны и случаи внутренней миграции, когда герой родился в небольшом городе или селе, приехал за опытом в Казань, потом вернулся на родину, чтобы менять свой родной город (район, село, деревню) к лучшему», — рассказал координатор проекта Олег Федоров.

Медиапроект «Кайтам» был представлен на коллегии Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в 2019 году, в рамках которой получил поддержку Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Всего запланировано проведение 70 интервью с соотечественниками, которые вернулись в Республику Татарстан. Запущен сайт http://kaitam.ru, на котором каждую неделю публикуется интервью, каждое из них переводится на татарский и английский языки.

Среди первых героев проекта – архитектор, руководитель дизайн-бюро YARATAM Петр Сафиуллин, Альбина Закируллина – руководитель проекта «Кайтам», училась на факультете журналистики в МГУ, переехала в Казань работать с театральными лабораториями «Живого города» и запускать пиар иммерсивного шоу «Анна Каренина». Зоя Рутер – вернулась в Казань из Лондона. Занимается пиаром творческой лаборатории Угол, обозревает театр, пишет в лондонскую афишу и ведет телеграм-канал «Беловик», Айдар Шайхин – вернулся в Актаныш работать преподавателем. В гимназию, где работает, он сейчас приглашает известных ученых и общественных деятелей, а с учениками из соседних деревень создает актуальные проекты.

«Татарстан меняется — здорово чувствовать это и быть частью этих перемен. Я уезжала на десять лет (жила и работала в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине), и вернулась уже в другую республику. Рассказывая о переменах в Казани и других городах — о том, как развивается среда, как растут возможности и сообщества, — я стала чаще встречать вернувшихся или планирующих возвращение в Татарстан. Я придумала «Кайтам» и нашла единомышленников — редактора Альбину Закируллину и редактора татароязычной версии проекта Йолдыз Миннуллину. Я пришла на приём в Молодое Министерство и презентовала проект — в министерстве идею поддержали как интересную», — рассказала автор проекта Радмила Хакова.

minmol.tatarstan.ru