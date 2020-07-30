71-летний казанский яхтсмен отправился в кругосветное плавание в честь 100-летия ТАССР

28 июля из Казани вышла парусная яхта Milonga с экипажем из трех человек. Руководит судном 71-летний Алмаз Алеев, мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель Парусной школы Татарстана. Его команда — 32-летний помощник капитана Ильфат Миннибаев и 36-летний боцман Виль Сагитов. Целью троих смельчаков стало кругосветное путешествие на парусной яхте вокруг мыса Доброй Надежды и мыса Горн. Кругосветка приурочена к 100-летию ТАССР: логотип события нанесен на парус, а над яхтой реет флаг Татарстана.

Готовить эту экспедицию начали уже давно, отправление планировалось в конце апреля из Санкт-Петербурга. Проект обсуждался с министром спорта России Павлом Колобковым. Ситуация с коронавирусом внесла в планы коррективы, и в итоге яхта отправилась в путешествие только сейчас — и из Казани.

Экипаж сам, полностью на собственные средства готовился к экспедиции, включая покупку яхты: нужно было учесть крайне жесткие условия плавания. Плавание тоже пройдет на деньги участников кругосветки. Яхта была построена в 2013 году по голландским чертежам на питерских верфях.

Флаг 100-летия Татарстана «осядет» в Австралии

Никогда еще татарстанские яхтсмены не ходили этим крайне сложным маршрутом, который считается «парусным Эверестом». Впервые в истории парусная яхта под флагом Татарстана пройдет три мыса высшей категории сложности, одолеет 59 тысяч километров по трем океанам. Плавание ориентировочно продлится 282 дня.

В качестве целей, которые заявляют яхтсмены, не только популяризировать парусный спорт в Татарстане, но и наработать опыт кругосветки для того, чтобы потом учить молодых яхтсменов в Парусной школе Татарстана. Экипаж яхты проведет флаг Татарстана и столетия ТАССР по 10 странам мира.

Из Казани по Волге они выйдут в Волго-Донской канал, через него — в Азовское море, оттуда в Черное, пройдут мимо Турции, затем отправятся на Мальту, выйдут к испанскому острову Тенерифе, пройдут по Атлантике вдоль Африки к Кейптауну, обойдут мыс Доброй Надежды, потом пересекут Индийский океан. В Австралии, в Аделаиде, яхтсмены встретятся с татарской диаспорой и вручат ее представителям флаг столетия республики. Из Австралии яхта пройдет через Тихий океан к чилийскому мысу Горн, потом отправится на север вдоль побережья Южной Америки к берегам Бразилии, а оттуда снова через Тенерифе и Турцию путешественники вернутся на родину.



realnoevremya.ru Людмила Губаева