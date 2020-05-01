enrutat
Главная / 82 года назад состоялся первый концерт Ансамбля песни и танца ТАССР
82 года назад состоялся первый концерт Ансамбля песни и танца ТАССР

82 года назад состоялся первый концерт Ансамбля песни и танца ТАССР

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 01.05.2020 0 5

82 года назад произошло значимое для культурной жизни Республики Татарстан событие – состоялся первый концерт Ансамбля песни и танца ТАССР. Этот момент по праву можно считать шагом татарской танцевальной, песенной и музыкальной культуры в большой мир.

Первые годы существования ТАССР примечательны тем, что именно в этот период началась масштабная работа по сохранению национального наследия. Велась активная деятельность по сбору народного фольклора, и уже в 1937 году была создана Госфилармония, где на пластинках записывали татарские народные песни. В конце 1937 года в составе Татарской государственный филармонии был создан первый профессиональный коллектив Республики — Ансамбль песни и танца ТАССР. Его основатели — Зулейха Ахметова и Александр Ключарёв – верили в большое будущее коллектива. Ансамблю песни и танца предстояло стать первопроходцем в изучении и пропагандировании лучших образцов народного танцевального и песенного творчества, стать визитной карточкой Республики и покорить сердца зрителей многих стран. А творческим рождением коллектива стал его первый концерт, который состоялся 30 апреля 1938 года в честь Первомая. Первая программа ансамбля была посвящена песням и танцам народов СССР.

https://mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.