82 года назад состоялся первый концерт Ансамбля песни и танца ТАССР

82 года назад произошло значимое для культурной жизни Республики Татарстан событие – состоялся первый концерт Ансамбля песни и танца ТАССР. Этот момент по праву можно считать шагом татарской танцевальной, песенной и музыкальной культуры в большой мир.

Первые годы существования ТАССР примечательны тем, что именно в этот период началась масштабная работа по сохранению национального наследия. Велась активная деятельность по сбору народного фольклора, и уже в 1937 году была создана Госфилармония, где на пластинках записывали татарские народные песни. В конце 1937 года в составе Татарской государственный филармонии был создан первый профессиональный коллектив Республики — Ансамбль песни и танца ТАССР. Его основатели — Зулейха Ахметова и Александр Ключарёв – верили в большое будущее коллектива. Ансамблю песни и танца предстояло стать первопроходцем в изучении и пропагандировании лучших образцов народного танцевального и песенного творчества, стать визитной карточкой Республики и покорить сердца зрителей многих стран. А творческим рождением коллектива стал его первый концерт, который состоялся 30 апреля 1938 года в честь Первомая. Первая программа ансамбля была посвящена песням и танцам народов СССР.

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