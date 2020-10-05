90-летняя ветеран педагогики Агния Марова хоть сегодня готова вновь вести уроки

В гостях у ветерана

Ветеран педагогики Агния МАРОВА хоть сегодня готова вновь вести уроки. В свой 90-летний юбилей она встретила гостей с таким душевным подъемом, что начальник управления образования Василя Сафиуллина заключила: «Учителей математики в районе не хватает. Так что мы оформляем вас в штатное расписание…»

– Родители нас с сестренкой Лидочкой любили. В семье всегда был порядок. Папа работал на производстве. Приезжая из командировок, привозил подарки, занимательные игрушки. Мы бежали ему навстречу, обнимали, целовали. Мама баловала нас разными нарядами, сшитыми своими руками. В праздники старалась угостить чем-нибудь вкусненьким, а мы пели ей песенки, – вспоминает свое счастливое довоенное детство Агния Васильевна.

Но счастье продолжалось недолго. Первый день войны Агния запомнила навсегда. Накануне они с отцом направились в село Юськи к папиному другу. А 22 июня возвращались пешком по шпалам домой, и каждый нес в душе тяжелую думу. Дома со слезами их встречали мама с сестренкой.

– С первых дней папа ушел защищать Родину. Он похоронен в братской могиле под Москвой, – рассказывает ветеран. – Мама стала работать в совхозе. Резко все изменилось. У нас началась не по возрасту повседневная трудовая жизнь. Я, как старшая, помогала маме по хозяйству. Ходила вместе ней в совхоз на прополку овощей, на сенокосе переворачивала валки.

Их школа №10 была передана под госпиталь, и они перешли в школу №54.

– Занимались в три смены. Зимы были суровые, в классах холодно, чернила замерзали. Учителя подходили к нам и согревали наши руки своим дыханием, вспоминает Агния Васильевна. – Да было очень трудно, но занятия продолжались, проводились все мероприятия, пионерские сборы. Мы ходили в госпиталь с концертами. Ходили на снегоборьбу, очищали путь для железнодорожных составов, которые проходили через Агрыз на фронт.

Несмотря ни на что, находили время и поиграть. На Новый год елку делали из веников, украшали ее бусами, флажками, игрушками из бумаги.

– Самое тяжелое было, когда приходили похоронки, – говорит ветеран. – Плакали все вместе… И в день окончания войны наряду с радостью было много слез.

В 1948 году она окончила 10 классов и поступила в Удмуртский учительский институт. Стать учителем она мечтала еще до войны. Часто играла с сестренкой в школу. Садила Лиду «за парту», а сама начинала «урок».

После войны в школах учителей не хватало. Большая часть осталась на полях сражений. Так, в 20 лет Агния Васильевна по направлению попала в Атабаевскую школу Киясовского района Удмуртии. Здесь преподавала арифметику, немецкий язык, физкультуру. Позже заочно окончила Удмуртский госуниверситет.

В 1952 году она познакомилась с агрызским парнем-фронтовиком. Ивана призвали в 17 лет. Он служил в мотопехоте, дошел до Берлина.

Молодые создали семью. Иван Тихонович работал в райпо водителем, потом начальником автотранспортного хозяйства. А Агния вернулась работать в родную «десятку». Потом переехала вместе с учениками и коллегами в школу №74 (ныне школу №2).

Преподавала математику, в одно время работала завучем.

– Но я так любила математику, так любила своих учеников, что подошла к директору и попросилась обратно в учителя, – улыбается Агния Васильевна.

– Ученики называли ее «Огнеопасная», – вспоминает бывшая ученица, ныне директор школы №2 Оксана Дорось. – Как-то она должна была заменить нашего учителя математики. Сначала мы встревожились. Но оказалась, что она совсем не опасная. С ней было легко и интересно.

Потому что мудрый и опытный педагог всегда придерживалась принципов: не повышать голос, не переносить из класса в класс плохое настроение, не делить учеников на плохих и хороших, быть ко всем справедливым! Не случайно один из выпусков написал на открытке с пожеланиями: «Самая классная классная!».

ФОТО: Начальник управления образования Василя Сафиуллина, заместитель руководителя исполкома района Ольга Баженова и директор школы №2 Оксана Дорось поздравили Агнию Марову с 90-летием.