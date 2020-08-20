99 лет назад родился ветеран Великой Отечественной войны Гази Загитов

Гази Загитов — одним из первых водрузивший Красное Знамя над Рейхстагом. 19 октября 1940 года он был призван в ряды Красной армии. За смелость и решительность в боях Загитов был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 27 апреля 1945 года для захвата Рейхстага и установления Красного Знамени были сформированы штурмовые группы добровольцев. В одну из них вошел и Гази Загитов.

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30 апреля в 22 часа 40 минут он вместе с товарищами ворвался в здание Рейхстага. Не замеченные противником, они поднялись на чердак. Через слуховое окно штурмовая группа пробралась на крышу над парадным фронтоном здания и установила Красное Знамя в короне скульптуры Богини Победы. Согласно некоторым источникам, это было первое Красное Знамя, поднятое над Рейхстагом. В той операции Загитов был ранен, но продолжил бой. 18 мая 1945 года участники тех событий были награждены орденами Красного Знамени.

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После войны Гази Загитов работал председателем колхоза. Погиб в автокатастрофе 23 августа 1953 года.

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Гази Казыханович стал прообразом памятника Советскому солдату, церемония открытия которого состоялась в казанском парке Победы 9 мая 2020 года.

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