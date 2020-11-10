ВИДЕО: Аделя Ахметова перепела песню «Заман», исполненную татарином в плену в 1916 году

Солистка группы Abadeli Аделя Ахметова вживую исполнила современную версию народной татарской песни «Заман». Граммофонная запись песни была сделана во время Первой мировой войны, в 1916 году, когда исполнитель находился в немецком плену. Видео можно посмотреть на одном из каналов АО «Татмедиа» Junior.

На гитаре певице аккомпанировал музыкант Ринат Насыров.

Ранее, в 2017 году, эту же композицию Аделя исполняла на фестивале «Мин татарча сойләшәм». Также она уже звучала в исполнении Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан и других музыкантов.

Аделя смогла передать всю мощь и эмоциональную энергию народной песни. Поклонники оценили новое звучание по достоинству. «Аделя! Афарин!», «Очень сильная песня!» – написали они.

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru