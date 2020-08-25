Администрация Екатеринбурга выделяет почти полмиллиона рублей на обследование дома Дмитриевых-Агафуровых

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на выполнение работ по разработке научно-проектной документации объекта культурного наследия по улице Вайнера, 16. На сайте госзакупок опубликован электронный аукцион. Заявку на участие можно подать до 28 августа.

Согласно заданию, победитель должен будет обследовать конструкции памятника и в срок не позднее 30 сентября 2020 года сдать отчет, включающий выводы по ремонту или замене конструкций и прогноз долговечности. Судя по всему, Управление госохраны объектов культурного наследия инициировало исследования после пожара в доме на Вайнера, 16-а, случившегося в мае 2020 года. Он находится в крайней правой части ансамбля, не является памятником и не совсем ясно, перекинулся ли тогда пожар на историческое здание с охранным статусом.

Мы пообщались с главным архитектором ООО «Артекс» (они проектировали ремонт Земской школы) – одной из известных в Екатеринбурге компаний по реставрации объектов культурного наследия, Кирой Мачавариани. Она поделилась своим эксертным мнением об аукционе: «Цена за работы очень низкая, не имеет смысла заниматься. Не думаю, что кто из серьезных специалистов возьмет работу за такие деньги. После аукционного снижения цены и вычета налогов останутся копейки».

По данным телеграм-канала «АрхиЕкат», на бывшей улице Успенской с 1886 года стоит красивый торговый дом купцов Дмитриевых, перестроенный архитектором Полковым в 1906 году. В историю Екатеринбурга он вошел как главный торговый дом большой империи знаменитого купеческого рода Агафуровых. Здание сохранило свою торговую функцию, сегодня в нем в основном располагаются бутики известных брендов. Большинством помещений владеет муниципалитет и сдает их в аренду. Торговый дом «Братья Агафуровы» основали Камалетдин и Зайнетдин — новаторы розничного бизнеса в России. Их магазины стали, по сути, первыми универмагами на Урале. Формат торговли, когда в одном месте можно было купить самые разнообразные товары, сделал их магазины самыми популярными в городе. Ильдар Хабибуллин ural.tatar