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Аэропорт Казани объявил тендер на посадочные талоны со стихами Габдуллы Тукая

Аэропорт Казани объявил тендер на посадочные талоны со стихами Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Главные новости, 23.07.2020 0 8

Год назад аэропорту «Казань» было присвоено имя Габдуллы Тукая – великого татарского поэта и просветителя, одного из основоположников современного литературного татарского языка. После этого аэропорт начал оформлять интерьеры в соответствии со своим новым именем.

На днях АО «Международный аэропорт «Казань» объявил тендер на поставку памятных посадочных талонов со стихами Тукая стоимостью 972 тысячи рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 27 июля, итоги подведут на следующий день. Талоны должны будут поставить в течение девяти календарных дней со дня заключения контракта.

Согласно техзаданию, победитель аукциона должен поставить 1 200 000 посадочных талонов из термокартона двух типов.

tatarlar.info

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