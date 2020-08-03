Агрыз принял эстафету флага 100-летия ТАССР

Эстафета флага 100-летия ТАССР достигла Агрыза — горожане нанесли четвертую нашивку на юбилейный стяг. Об этом пишут «Агрызские вести».

Торжественный старт мероприятиям в честь 100-летия ТАССР был дан в декабре 2019 года. Эстафета флага, посвященная вековому юбилею, стартовала 30 января этого года в Бурятии и 1 августа достигла города Агрыза. Юбилейный флаг горожане встретили под громкие аплодисменты.

С поздравлениями к участникам мероприятия в честь Дня города железнодорожников обратились руководители района и железной дороги.

«Белый цвет на флаге символизирует благоразумие и удачу, а золотой — заслуги. Надеемся, что Татарстан и в дальнейшем будет стабильно находиться на пути социально-экономического развития», — отметил руководитель исполкома района Азат Валеев.

tatar-inform.ru