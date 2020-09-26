Агрызцы написали «Татарча диктант»

Сегодня, 26 сентября, Агрызский район присоединился ко Всемирной акции “Татарча диктант”.

Пунктами для написания диктанта были определены Центральная библиотека, управление образования, 15 городских и сельских школ.

Проверить свои знания по татарскому языку собрались старшеклассники, представители сферы культуры и искусства, педагоги и активные жители города. Всего в акции приняли участие более 1000 агрызцев.

Текстом диктанта был выбран отрывок из произведения Ибрагима Гази “Сыерчыклар”, состоящий из 208 слов.

К участникам акции обратился начальник районного отдела культуры Марс Гатауллин:

— Отрадно, что данная акция из года в год набирает популярность среди населения. В этом году появилась возможность написать диктант и в офлайн-формате, не выходя из дома. Это позволит увеличить количество участников по всей республике.

Марс Мобаракович поблагодарил всех присутствующих за интерес к родному языку и пожелал удачи.

Мы напоминаем, что ознакомиться с результатами диктанта можно будет по кодовому слову на сайте diktant.tatar

agryz-rt.ru