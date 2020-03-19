Ах, эта свадьба!

В Татарстане свадьба всегда считалась одним из главных событий в жизни человека, поэтому ее всегда отмечали ярко, с песнями и танцами. Не обходилось и без традиционных обрядов, которые должны были не только показать жениха и невесту с хорошей стороны, но и обеспечить молодоженам долгую и счастливую семейную жизнь. Корреспондент «Нового города» побывал на обрядовом концерте «Свадьба!» в постановке коллектива татарской культуры «Сандугач», где и показали весь колорит их праздника.

Во многом традиционные свадебные татарские обряды совпадают с обычаями других народов. У них также все начинается со сватовства, а заканчивается пышным застольем. Сватья приходит в дом невесты и обговаривает с ее родителями всевозможные вопросы, в том числе и размер выкупа – калыма, в то время как приданое будущей жены не обсуждалось, так как оно готовилось с раннего детства и уже к замужеству могло быть внушительным. Если обе семьи приходят к согласию, то невеста отправляет в подарок жениху вышитое полотенце или скатерть, а семья жениха обычно передавала деньги.

Неотъемлемой частью любой мусульманской свадьбы является никах, который проводился либо в доме невесты, либо в мечети. Как правило, калым должен быть выплачен до никаха – это обязательное условие для жениха. Интересно то, что до бракосочетания молодожены не должны оставаться наедине.

«Концерт был подготовлен в рамках городского проекта «Сургут – наш общий дом», который создали местные культурные центры. Такие мероприятия необходимы не только для того, чтобы рассказать и напомнить о традициях народа, но и собрать его представителей вместе. Как вы могли заметить, подавляющее большинство зрителей были татарами», – поделилась хореограф Анжелика Ахметзянова.

Празднование длилось несколько дней. Оно начиналось в доме невесты, чтобы попасть туда, жених должен был заплатить ее подругам выкуп. После этого начинаются гуляния, на которых все поют и танцуют. Особенно красив танец девушек с вышитыми платками.

Также для свадьбы характерен и другой танец – невесте под ноги кидают поднос, на котором ей нужно сплясать, а гости в это время кидают ей под ноги монеты. По обычаям татар, жены должны быть шустрыми, задорными и хорошими хозяйками, которые принесут в новый дом только удачу и благосостояние. Этот обряд показывает, какой будет супруга на самом деле.

«Готовились к концерту очень долго. Дело в том, что многие традиции видоизменяются, а мы хотели придерживаться концепции давних времен, из-за чего приходилось использовать множество источников и ресурсов информации, однако все костюмы, песни и танцы были взяты из старины», – рассказала балетмейстер коллектива Анжелика Ахметзянова.

После этого девушка переезжает в дом к мужу, где ее должны встретить только добрыми словами или наставлениями о том, как нужно вести себя с супругом. После этого девушку отводили к роднику. Раньше считалось, что вода – это источник всего живого, поэтому, если отвести молодую жену к воде, брак будет счастливый, а семейная жизнь легкой. Кроме того, свекровь может оценить аккуратность невестки: чем меньше девушка прольет воды, тем больше ее будут уважать.

Заканчивается переезд не менее значимым ритуалом – освещением жилища. Девушка развешивает новые занавески и настенные украшения, раскладывает полотенца и расстилает коврики. С одной стороны, это помогает новобрачной почувствовать себя хозяйкой, а с другой – показать свое приданое новым родственникам. Этим и заканчивалось празднование, а у молодожены начинали вести семейный быт.

Алёна Кожевова

siapress.ru