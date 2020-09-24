Ахметов: Послание мобилизует общество для сохранения и развития родных языков

Объявленный в послании Президента РТ Год сохранения родных языков и народного единства (2021 год — прим. Т-и) позволит мобилизовать татарстанское общество для достижения значительных результатов в этом направлении. Такое мнение журналистам высказал заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Он подчеркнул, что Послание Президента Татарстана — это стратегический документ, который охватывает все сферы жизни республики как внутри региона, так и за его пределами.

«В предвыборной платформе Президента РТ уже прозвучали тезисы о духовном развитии, сохранении языков и традиций. Послание поставило задачу реализации этих направлений», — отметил Ахметов.

Он напомнил, что является руководителем Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. И объявленный руководителем республики Год родных языков и народного единства поможет значительно активизировать работу в этом направлении.

«Я рад тому, что вся республика, все структуры власти и общественные организации будут мобилизованы под эту задачу. Вместе нам будет легче решать эти вопросы, ведь проблем хватает, в том числе связанных с родным языком», — резюмировал Марат Ахметов.

В заключение он добавил, что вопросы развития и сохранения родных языков деликатные и непростые, поэтому требуют тонких, точно выверенных методов решения.

tatar-inform.ru