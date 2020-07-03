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«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 03.07.2020 0 6

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею.

Места в итоговой таблице распределялись с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. Если же клуб в плей-офф не вышел, считались очки только регулярного чемпионата.

Таким образом ЦСКА стал чемпионом России, «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, «бронза» досталась московскому «Динамо».

Стоит отметить, что результаты не являются итогами розыгрыша Кубка Гагарина. Руководство лиги решило оставить турнир без победителя.

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