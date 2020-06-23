«Ак Калфак-Нева» продолжает работать

Нынешняя весна 2020 года внесла свои коррективы в нашу общественную работу. Еще в начале марта гостеприимно были распахнуты двери Татарской Гостиной в библиотеке Национальных литератур имени А.С. Грибоедова, в которой «Ак​ калфак​-Нева» чествовала свой Совет и активисток и приняла участие в проведении праздничной татарской​ музыкальной Гостиной.​

Будучи постоянными участницами всех мероприятий в Татарской Гостиной в этой библиотеке,​ члены Совета «Ак калфак-Нева», известный Петербургский художник и модератор выставок Сания Бахтиярова, дизайнер и оформитель татарских национальных экспозиций Фарида Гренда, творчески подходят к своим любимым обязанностям.

Неожиданный оборот приобрела дальнейшая работа СПБ ОО татарских женщин «Ак калфак-Нева». Разыгравшаяся​ стихия пандемии во всем мире внесла свои коррективы в наши планы. Социальные сети оказались мощным подспорьем в нашей общественной работе и дали возможность​ координировать текущую работу в домашнем режиме.​

К примеру, краевед, автор новой книги «Татары на берегах Невы» Рахимджан Халиуллович Теляшов обратился с просьбой ​ оказать поддержку в издании этой книги. Таковой явилось редактирование двух​ её глав «Татарские Шамаили» и «Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак калфак-Нева», а так же объявленный среди активисток​ сбор​ денежных средств​ в фонд издания книги.

В связи с возникшей обстановкой,​ в прошедший период времени​ новое направление получила социальная сфера деятельности. Составлялись списки​ блокадников и​ социально — незащищенных татар, которым, благодаря меценату​ Грачьи Микасовичу​ Погосяну, организованно​ осуществлялась доставка продуктовых​ наборов в течение всего месяца мая.

Наступивший апрель предложил активную работу в режиме​ онлайн.​ Апрель ассоциируется с именем славного сына татарского народа, великим поэтом Габдуллой Тукаем.​ Координатором и участницей популярного​ Тукай Квиза в онлайн -режиме​ стала медиа администратор «Ак калфак-Нева»​ и редактор новостей Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области​ Николашкина Линара Анваровна.​

Ко дню рождения Габдуллы Тукая Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области​ и​ Портал​ татар СПБ и​ ЛО, администратором которого является​ Закиров​ Равиль Зуфарович,

в онлайн-режиме​ провели Тукаевские чтения, в которых отовсюду приняли участие дети до 10 лет.​ В состав компетентного жюри конкурса «Тукай в Санкт-Петербурге» вошли судьи от Постпредства — Валиуллин Р. Н., Сабиров Д.Р. и Шаяхметов Ш.И.; от «Ак калфак-Нева» – Рашитова Ф.И. и​ Николашкина Л.А.​.

Весенний месяц май был ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной Войне. «Ак калфак-Нева» призвали татарских активисток отметить наш великий праздник. Невозможность участия в шествии «Бессмертный Полк» выручила мысль о проведении его онлайн в виде портретов, фотографий,​ домашних композиций, сюжетных​ съёмок, семейных архивных материалов и публикаций и рассказов о родственниках-участниках войны.​

В апреле, в результате ограничений в проведении​ общественных мероприятий и введения режима самоизоляции,​ сорвался концерт самодеятельных коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который Постпредство в городе​ Санкт-Петербурге​ и Ленинградской области планировало организовать в кинотеатре «Рекод».

Тогда, с идеей организовать такой концерт онлайн, выступили председатель «Ак калфак-Нева» Рашитова Фирая Ильгизаровна и медиа администратор «Ак калфак-Нева», редактор новостей Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Николашкина Линара Анваровна. Они поставили перед собой задачу стать координаторами этого проекта, художественными руководителями и соведущими. На переговоры, поиск участников и подбор номеров для концерта, составление его программы и сценария ушло много сил и времени, что потребовало от них наработанного мастерства и опыта.​

Такой онлайн концерт можно считать историческим событием, поскольку это был первый Петербургский опыт проведения такого масштабного онлайн эфира.

12 июня текущего года в прямом эфире You Tube канала Piter Tatar в Санкт-Петербурге состоялся первый татарский большой онлайн-концерт!

Проведение такого концерта поддержали Постоянное​ представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице​ Рената Накифовича Валиуллина и​ его заместителя Дамира Рахибовича Сабирова, а также главный редактор Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Равиль Зуфарович Закиров.

Первоначально, был задуман онлайн-концерт татарских самодеятельных творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако вскоре, благодаря неограниченным возможностям интернета и​ дипломатично проведенным Фираей Рашитовой переговорам, к эфиру присоединились гости из-за рубежа и России. Преодолевая длинные межтерриториальные расстояния, Северная Пальмира явила собой эпицентр встречи татарских сообществ и творческих татар из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкортостана, Самарской области, Крымского форпоста, Европы и Австралии.

Не случайно их пути сошлись в городе космополите, легендарном​ городе на Неве Санкт-Петербурге. Перечислив города-участники в концерте, станет ясно, на сколько широка его география: Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Симферополь, Казань, Нефтегорск, Дюртюли, Гатчина, Аделаида, Мельбурн, Прага.

Спросите меня, как можно решиться собрать в одном новаторском концерте представителей татарских​ сообществ из разных Континентов, городов и весей России. Здесь заработал такой феномен, как зов предков и память сердца, ключиком к которому всегда был и будет веками упрочившийся культурный код татарского народа.

Приветственное слово Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Валиуллина Р.Н., сами ведущие «Ак калфак-Нева» в национальной атрибутике татарских женщин-калфаках- придали значимость и национальный колорит мероприятию.

Важно отметить, что профессиональные исполнители, такие как Альберт Жалилов, Динар Байтемиров, Динара Хафизова, Айдар Салахов сами выразили желание​ выступить в онлайн концерте такого формата. Наряду с этим, самодеятельные коллективы почувствовали свою востребованность и причастность к вновь нарождающимся культурным ценностям татарского народа.

Ярким примером бескорыстия, своего рода челленджа, можно назвать проявленный ими максимально бескорыстный подход к своим выступлениям.

Заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, к примеру, заранее предоставил свой видео материал с поздравлением, патриотическую песню «Русь» и романтическую татарскую песню «Серле кузляр».

С первой минуты своего появления в эфире, солист Санкт-Петербургской Государственной Филармонии Динар Байтемиров сразу создал атмосферу дружеской встречи. Увидеть его,​ приветствующего и поющего татарскую песню о любви к матери под фортепьянный аккомпанемент,​ с соблюдением дресскода в галтуке-бабочка напрямую из студии, стало приятной неожиданностью. Он зажигательно пел​ песню «Казаночка», и задушевно исполнял татарскую песню «Мин шундый сагындым сине».

Солистка Крымской Государственной Филармонии​ Динара Хафизова в прямом эфире, искрометный​ импровизатор-баянист из города Казани Айдар Салахов, любитель петь под гармошку патриотические и татарские песни​ Нагим Имамгали ага Шайхетдинов из Башкортостана, ансамбль «Карельский сувенир» из Петрозаводска с игривым танцем » Сапожки», задорные татарские танцы «Апипа» и «Гармонистка» в исполнении Александры Соловьевой придали разнообразие и вызвали зрительские симпатии большого концертного зала.

Главенствующей оказалась татарская присказка » Австралия — Питер арасы, ерак тугел барасы». На расстоянии вытянутой руки оказалась Ассоциация татар в Аделаиде и Мельбурне. Диляра ханум Валифф представила коллективный татарский танец на Сабантуе, а супруги Равза ханум и Муслих эфенди Валифф искуссно пели любимые песни.

Житель Праги, известный татарский бизнесмен и меценат Киям эфенди Курмакаев построил свою жизнь, следуя философии полной самоотдачи. Выступая на концерте в прямом эфире, своей искренностью он подтвердил свой лозунг «Великий человек-это тот, кто не утратил своего детского сердца».

Самодеятельные татарские коллективы «Шатлык», «Акчарлак», «Нур», «Эсэр», «Файда» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, «Дуслык» из Самарской области​ своими песнями и танцами показали народность этого вида творчества. Хотелось бы отметить, что руководитель ТФА «Акчарлак» Зигангирова Светлана за год своего официального существования сумела сплотить свой коллектив​ и расшить национальные костюмы своими силами. Достигнув совершенства в своем мастерстве, коллектив вышел с двухчасовым концертом на площадке Дома Национальностей в городе на Неве.

Выражаем признательность Постоянному представителю Республики Татарстан в городе Санкт Петербурге и Ленинградской области Валиуллину Ренату Накифовичу, выносим отдельную благодарность​ его заместителю Сабирову Дамиру

Рахибовичу за своевременную​ и безотказную​ поддержку в организации концерта

Хотелось бы выразить восхищение виртуозно проведённой работой Равиля Закирова, его професссиональными консультациями, технической поддержкой концерта,​ монтажем имеющихся видео материалов, режиссурой прямого эфира онлайн трансляции и существенным финансовым вкладом в этот проект. Детальный расчёт каждой секунды концерта помог ведущим слаженно работать в течение всего эфирного времени.​

Безусловно,​ выражаем безграничную благодарность​ участникам и гостям концерта! Есть надежда устроить подобное шоу ко дню рождения столицы Татарстана города Казани.

21 июня 2020 года на You Tube – канале Питер Татар состоялся премьерный показ записи творческого вечера «Легендарная представительница татарского народа, женщина – просветительница Мухлиса Буби». Интциатором и оганизатором этого торжественного мероприятия явилась председатель Санкт- Петербургской общественной организации «Ак калфак-Нева» Рашитова Фирая Ильгизаровна, и проводилось при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках празднования 100-летия образования Республики Татарстан. ​Благодарим Равиля Закирова за организацию съемок и монтаж фильма.

Принимая в расчёт все еще продолжающиеся ограничения в связи с пандемией, «Ак калфак-Нева» строит дальнейшие планы работы.​

Начнём с интервью в гостиной бессменного руководителя песенного коллектива «Шатлык» Санией Абугалисиниевной Ишкининой. Оно посвящается ее дню рождения и 20- летнему юбилею коллектива.​

Теплый прием готовит​ «Ак калфак-Нева» Руфине,​ племяннице легендарного татарского певца Ильгама Шакирова.

Кроме того, готовится онлайн конкурс детских рисунков «Мой любимый Татарстан», посвящённый 100-летию образования Республики Татарстан.

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин

«Ак калфак-Нева»

Фирая Рашитова