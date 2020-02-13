Аксакалы обратились к молодежи: в Казани стартовал новый сезон публичных лекций

Вчера, в 18-ый день Джумада аль-ахира (12 февраля), стартовал новый сезон проекта ДУМ РТ «Лекторий». Первая публичная лекция сезона 2020 года прошла в соборной мечети «аль-Марджани». В качестве спикера выступил председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов. Лекцию посвятили непростому, сложному и тяжелому процессу сохранения Ислама в советские годы, а также отношению нынешней молодежи к Исламу. Аксакалы поделились своими воспоминаниями об этом периоде а также обратились к молодежи с просьбой сохранять и изучать родной язык.

По традиции мероприятие началось с чтения Священного Куръана. В ходе лекции Айрат хазрат рассказал о жестоком режиме советской эпохи. По его словам, несмотря на все запреты наши дедушки и бабушки остались верны своей религии. Ввиду того, что мечети разрушали, единоверцы скрытно собрались в домах, изучали Ислам, совершали джума-намаз.

Имам-хатыб мечети «аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдинов также поделился своими воспоминаниями о сложностях в 80-ые годы. По его мнению, мы должны быть благодарны именно нашим бабушкам, которые уделяли особое внимание воспитанию будущих поколений.

Начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова отметила, что на сегодняшний день население имеет все возможности для всестороннего развития, потому молодежь должна изучать свою религию, знать свои традиции и хранить свой родной язык.

«Мусульманский дискуссионный клуб» успешно реализуется с 2016 года. Осенью 2019 года он прошел ребрендинг, так появился проект «Лекторий». С момента перезапуска на площадке проекта удалось провести 5 публичных лекций и дискуссий на самые популярные темы с участием известных спикеров — мазхабы, секты, светские науки, теория Дарвина, халяль. В среднем лекции собирают около 70-ти слушателей. Отметим, что помимо офлайн-посетителей за каждой лекцией в режиме онлайн каждый раз наблюдает около 350-ти зрителей.

dumrt.ru