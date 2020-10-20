Акселератор «Таба» поможет татарской молодёжи реализовать свои проекты

С 2 по 5 ноября 2020 года в Татарстане пройдёт Акселератор молодёжных этно-проектов «Таба». Он состоится при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и Казанского национального исследовательского технологического университета.

«Таба» соберёт 150 молодых людей, реализующих проекты в этно-стиле по 5 направлениям:

творческое направление представит современные хореографические и театральные постановки;

бизнес направление обсудит возможность монетизации с руководителями актуальных бизнес-проектов с национальным компонентом;

этно-подиум продемонстрирует дизайнерские решения повседневной одежды и аксессуаров с элементами национальных орнаментов народов России.

Также пройдёт Open talk с архитекторами и дизайнерами, работающими в форматах инсталляции, городской скульптуры и создающие паблик-арт-объекты.

А направление этно-социального проектирования представит наиболее успешные проекты спонсорам, грантодателям и наставникам на питчинге.

Участников также ждут интересные дискуссии с экспертами, знакомство с этно-музыкой и этно-проектами, которые популяризируют национальную идентичность.

У тебя есть готовый молодежный этно-стартап и ты хочешь доработать его, добавить креативные решения и представить потенциальным спонсорам, грантодателям и инвесторам? Уверен, что национальное может быть актуальным? У тебя уже есть реализованный проект в этно-сфере или есть крутая идея, ждущая претворения в жизнь? Считаешь, что нужно возродить традиции в синтезе с современностью? Если хотя бы на один вопрос ты ответил «да», то ты просто не можешь пропустить акселератор молодёжных этно-проектов «Таба».

«Таба» – это уникальная платформа для развития, поддержки и дальнейшей реализации наиболее актуальных и востребованных среди молодёжи стартапов в этно-сфере. Участниками «Таба» могут стать как этно-проекты, которые уже реализуются, но требуют перезагрузки, нового, свежего взгляда, так и те, которые находятся лишь на стадии идеи.

С 10 по 25 октября повысить свои навыки в разработке идеи и оформлению грантовой заявки можно в рамках онлайн акселератора. Заявки для участия в акселераторе молодёжных этно-проектов «Таба» принимаются до 25 октября 2020 года на сайте taba.tatar

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