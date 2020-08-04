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Аксубаевцы нанесли пятую нашивку на флаг 100-летия ТАССР

Аксубаевцы нанесли пятую нашивку на флаг 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 04.08.2020 0 3

3 августа Аксубаевский район принял эстафету флага 100-летия ТАССР, который символизирует единство республики и проживающих в ней народов. Юбилейный стяг прибыл из Агрызского района.

Церемония принятия флага в Аксубаеве состоялась при участии депутатов Госсовета Татарстана Алсу Тархановой и Шамила Ягудина, депутатского корпуса района.

Под бурные аплодисменты по живому коридору волонтеры из числа работников культуры в национальных костюмах пронесли флаг по центральной площади. Его встречали и молодогвардейцы от «Единой России».

Глава района Камиль Гилманов под звуки гимна Татарстана закрепил на флаге нашивку с гербом района, отметив, что вековая история республики — это и история Аксубаевского района, его граждан, которые трудятся в различных отраслях сельского хозяйства и экономики.

К аксубаевцам с поздравительной речью обратилась депутат Госсовета РТ Алсу Тарханова. Парламентарий отметила, что татарстанцам есть чем гордиться — успехами, традициями, традициями межнационального, межкультурного согласия, традициями народного воспитания. «Это огромная заслуга нашего народа», — подчеркнула Тарханова.

Под аплодисменты эстафету флага 100-летия ТАССР передали нурлатцам.

tatar-inform.ru

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