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Аксубаевцы присоединились к акции «Татарча диктант»

Аксубаевцы присоединились к акции «Татарча диктант»

в Новости, Слайдер, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 26.09.2020 0 1

По данным отдела образования Аксубаевского района в акции «Татарча диктант» приняли участие порядка тысячи человек – на 18 площадках, шесть из которых находятся в райцентре. Татарский диктант писали независимо от возраста, занимаемой должности и уровня образования. С каждым годом к данной акции присоединяются все больше людей.

На всех площадках мероприятие началось ровно в 11 часов. Текст диктанта читала методист по национальному образованию, учитель татарского языка и литературы Зульфира Ислямова. В школе №1 среди написавших диктант по отрывку из произведения Ибрагима Гази был и заместитель главы района Ильшат Загидуллин.

– Радует, что люди помнят свой родной язык. Хоть и в повседневной жизни мы общаемся в основном на русском, все же остаемся верны татарскому языку. Данная акция – прекрасная возможность проверить свои знания грамматики родного языка. Давайте постараемся написать диктант грамотно, – сказал Ильшат Минсабирович.

Акция проходила не только в Республике Татарстан, но и в других регионах, и даже за пределами нашей страны. Результаты диктанта можно будет узнать на официальном сайте акции не позднее 30 дней после проведения акции.

Анастасия Петрова

aksubayevo.ru

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