Актеры и создатели первого татарского мюзикла «Әпипә» встретятся со зрителями

Предпремьерный показ первого татарского мюзикла «Әпипә» и творческая встреча с актерами, создателями фильма состоится сегодня, 10 ноября, в кинотеатре ТРК «Парк Хаус» (сеть «Синема 5»).

Встреча представителей фильма «Әпипә» со зрителями будет посвящена предстоящему выходу картины в широкий прокат с 12 ноября. Напомним, долгожданную премьеру татарской комедии можно будет посмотреть в коммерческих кинотеатрах, как Татарстана, так и Башкортостана, Симферополя и Челябинской области.

Сразу после предпремьерного показа «Әпипә», на вопросы зрителей ответят — режиссер фильма Ильшат Рахимбай, а также актрисы, снявшиеся в картине: популярная певица Диля Нигматуллина; заслуженная артистка РТ и участница группы «Зу-Ляй-Ля» Ляйсан Махмутова; заслуженная артистка РТ, певица, актриса Алсу Абульханова.

С 12 ноября первый татарский мюзикл будет представлен в репертуарном плане коммерческих кинотеатров. Картину покажут на татарском языке с субтитрами на русском языке. На данный момент, принято решение о показах картины в ежедневном режиме на протяжении месяца. Если фильм будет иметь успех у зрителей, то прокат будет продлен.

Фильм «Әпипә» рассказывает об одноименном женском музыкальном ансамбле, который отправляется на гастроли по республике. Неожиданно в коллективе появляется новый баянист, который с первого взгляда влюбляется в костюмершу. Но эта любовная линия не доминирует в фильме. В картине красочно показан гастрольный тур артистов, который насыщен невероятными событиями. Кульминацией картины становится момент, когда героини «Әпипә» на миг становятся заложниками сломанного колеса обозрения. В безвыходной ситуации актрисы снимают «маски» и превращаются в ранимых женщин со своими жизненными проблемами.

В фильме снялись известные исполнители татарской эстрады: Фирдус Тямаев, Элвин Грэй, Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллина, Ляйсан Махмутова, Ляйсан Закирова, Гульшат Имамиева, Алсу Сунгатуллина, Фарида Ахметшина. Ключевые роли сыграли актеры Тинчуринского театра Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Валеева.

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