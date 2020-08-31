Активисты Алтайского Центра татарской культуры «Дулкын» провели первую рабочую встречу по проектам второй половины 2020 года

Активисты Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) провели собрание в актовом зале Российско-немецкого дома. Это первая рабочая встреча, посвященная проектам второй половины 2020 года. Напомним, что организация выиграла две субсидии на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации и на реализацию информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации. Запланировано проведение Дней татарской культуры и создание фотоальбома «История центра татарской культуры». Оба проекта проходят в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».

Руководила встречей Зинатуллина Флора Викторовна, которая в третий раз стала членом Общественной палаты Алтайского края. В 7 созыве Флора Викторовна назначена заместителем председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам социальной политики, здравоохранения, качества жизни граждан и поддержке ветеранов. Всё собравшиеся поздравили Зинатуллину с новой должностью.

На встрече присутствовали представители общественности, с которыми Центр активно сотрудничает. В том числе, принял участие Вячеслав Казаков — юрист, преподаватель, член Правления Алтайской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». Вячеслав Игоревич регулярно оказывает правовую поддержку членам нашего Центра и рад был принять участия в рабочей встрече. Так как масштаб и сложность работы превосходят предыдущие проекты, организация делает особый уклон на партнерстве с другими НКО.

Активисты обсудили основные организационные вопросы и наметили первые мероприятия, которые начнутся уже в сентябре. Проекты приурочены к важным датам – 100-летие образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и 20-летие АКОО «Дулкын» (Волна).

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)