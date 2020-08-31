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Активисты Алтайского Центра татарской культуры «Дулкын» провели первую рабочую встречу по проектам второй половины 2020 года

Активисты Алтайского Центра татарской культуры «Дулкын» провели первую рабочую встречу по проектам второй половины 2020 года

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 31.08.2020 0 4

Активисты Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) провели собрание в актовом зале Российско-немецкого дома. Это первая рабочая встреча, посвященная проектам второй половины 2020 года. Напомним, что организация выиграла две субсидии на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации и на реализацию информационных и издательских проектов по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации. Запланировано проведение Дней татарской культуры и создание фотоальбома «История центра татарской культуры». Оба проекта проходят в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».

Руководила встречей Зинатуллина Флора Викторовна, которая в третий раз стала членом Общественной палаты Алтайского края. В 7 созыве Флора Викторовна назначена заместителем председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам социальной политики, здравоохранения, качества жизни граждан и поддержке ветеранов. Всё собравшиеся поздравили Зинатуллину с новой должностью.

На встрече присутствовали представители общественности, с которыми Центр активно сотрудничает. В том числе, принял участие Вячеслав Казаков — юрист, преподаватель, член Правления Алтайской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». Вячеслав Игоревич регулярно оказывает правовую поддержку членам нашего Центра и рад был принять участия в рабочей встрече. Так как масштаб и сложность работы превосходят предыдущие проекты, организация делает особый уклон на партнерстве с другими НКО.

Активисты обсудили основные организационные вопросы и наметили первые мероприятия, которые начнутся уже в сентябре. Проекты приурочены к важным датам – 100-летие образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и 20-летие АКОО «Дулкын» (Волна).

Алтайская краевая общественная организация 
«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)

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