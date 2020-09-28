Акция «Татарча диктант» объединила тысячу камскоустьинцев

26 сентября 2020 года в Камско-Устьинском районе РТ прошла образовательная акция «Татарча диктант». В ней приняло участие порядка 1000 человек.

Диктант на татарском языке писали в 13 образовательных организациях, в управлении образования, в центральной районной библиотеке и сельских библиотеках. Некоторые жители района писали диктант дома, присоединившись к его онлайн- или ТВ-трансляциям.

Напомним, акция «Татарча диктант» направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок, популяризации профессии филологов и преподавателей татарского языка. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году «Татарча диктант» прошел в пятый раз.

kamskoe-ustie.ru