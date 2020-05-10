Акция в поддержку тяжелобольных детей «Рамазан – месяц добрых дел» продолжается

В Республике Татарстан набирает обороты благотворительная акция «Рамадан – месяц добрых дел». Благодаря помощи неравнодушных людей Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ удалось собрать 200’000 рублей на лечение четверых тяжелобольных детей. А это значит, что осталось собрать ещё 40 тысяч рублей, после чего детки отправятся на долгожданные курсы реабилитации. Сбор средств продолжается.

Герой первой истории – Далиль Валиев. Ему 3 года. Малыш родился с гипертензионно-гидроцефальным синдромом и кистой сосудистого сплетения. С трех месяцев малыш начал закатывать глаза. В год и девять месяцев ему поставили окончательный диагноз – «резидуальная энцефалопатия в форме задержки психо-речевого развития с аутистическим расстройством поведения». Но этот «собирательный» диагноз может уйти, если мальчик получит высококлассное лечение. Мама и папа Далиля используют все возможности для лечения, но курсы платные и их много. По понятным причинам единственный кормилец в семье – это папа малыша, но Валиевы не теряют надежды на единоверцев. Сумма к сбору – 60’000 рублей.

Второго героя зовут Константин Баранов. Ему 4 года. У его мамы случились преждевременные роды, что, безусловно, отразилось на состоянии малыша. Сейчас у Кости ДЦП тяжелой степени… Родители мальчика делают всё возможное, чтобы улучшить состояние сына. Однако сделать это непросто, ведь в семье работает только отец, а у мамы круглосуточная неоплачиваемая работа – она ухаживает за тяжелобольным ребенком. Нужно непрерывное лечение. Сумма к сбору – 60’000 рублей. К сожалению, у родителей Кости нет возможности оплатить лечение самостоятельно. Они просят о помощи.

Героиня третьей истории – Камилла Киреева. Этой жизнерадостной девушке 21 год. Улыбка не сходит с её лица, даже несмотря на целый «букет» диагнозов: ДЦП, спастический тетрапарез, искривление позвоночника 3-4 степени, частичная атрофия зрительных нервов… Камилла мужественно борется с этими болезнями, и в этом ей помогает ее любящая мама, которая воспитывает дочь одна. Добрые люди помогают им с курсами реабилитации, ведь Фарида ханум не может работать из-за постоянного ухода за тяжелобольной дочерью. Очередной курс стоит 60’000 рублей.

Четвёртому подопечному – Руфату Агаеву – 13 лет, и у него есть инвалидность, которую он получил из-за укуса змеи… После этого он впал в кому. Спустя некоторое время Руфат очнулся, и у него начались не только физические расстройства, но и психические. В семье, помимо Руфата, воспитываются еще пятеро детей, а работает только отец, которому необходимо заботится также и о своей тяжелобольной матери. Очередной курс реабилитации для Руфата стоит 60’000 рублей, которых у родителей, конечно же, нет. Он нуждается в нашей помощи.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшая милостыня – это милостыня Рамазана». Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния.

Есть пять способов оказания помощи этим больным детям:

Первый: отправить SMS-сообщение с одним словом САДАКА на номер 7715. Стоимость сообщения 50 рублей.

Второй: в SMS-сообщении написать слово САДАКА оставить пробел и указать нужную сумму, например САДАКА 300. В этом случае со счета мобильного телефона будут списаны 300 рублей.

Третий: карта Сбербанка 5336 6900 3516 7669 (сотрудник фонда «Закят» Альметов Ильнур Махмутович).

Четвёртый: средства можно перечислить на счет, реквизиты указаны ниже.

Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят» Сокращенное наименование организации Фонд «Закят» Генеральный директор Марданов Булат Раифович ИНН 1655068682 КПП 165501001 ОГРН 1091600003153 Банк ПАО «Ак барс» банк К/с 30101810000000000805 Р/с 40703810400020000071 БИК 049205805 Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6. Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6. Телефон 8(987)225-33-22 В назначении платежа указать – «ДЕТЯМ»

Пятый: Полное наименование организации Благотворительный Фонд «Закят»

Сокращенное наименование организации Фонд «Закят»

Генеральный директор Марданов Булат Раифович

ИНН 1655068682

КПП 165501001

ОГРН 1091600003153

Банк ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ

К/с 30101810600000000603

Р/с 40703.810.3.62190000764

БИК 049205603

Юридический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Фактический адрес 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.

Телефон 89872253322

Сайт www.zakyatrt.ru

e-mail: fondzakyat@yandex.ru

Назначение платежа — «детям»

dumrt.ru