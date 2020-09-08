Альберт Бурханов: Татары всегда были связующим звеном в диалоге Востока и Запада

В чем основная историческая миссия Татарстана? Как в век глобализации татарам удается сохранить свою самобытность, свои традиции и культуру? Мнением на эту тему мы попросили поделиться начальника комитета по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, председателя Общества татарских краеведов РТ, профессора Альберта Бурханова.

— Татарстан несет ответственность за судьбу татарской нации. Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар, историю, настоящее и будущее татарского народа лежит на современном Татарстане. Эта мысль четко прозвучала в статье Президента Татарстана Рустама Минниханова «Татары: верность традициям, уверенность в будущем». В этом программном выступлении президента республики дан четкий сигнал: татар обижать не надо, татары — это активная, позитивная часть общества в любом регионе и своих мы никогда не оставим.

В другой своей статье «Я буду делать все для своей земли, для процветания родного Татарстана», вышедшей буквально на днях, Рустам Минниханов снова подчеркнул, что жители республики и Президент России Владимир Владимирович Путин доверили ему управление Татарстаном и он должен отстаивать интересы татарстанцев, Татарстана и Российской Федерации в целом, — рассказал Альберт Бурханов. — Татары, живущие в других регионах России и странах мира, даже в век глобализации сохраняют свою самобытность. Сохранение народа — это сохранение языка, традиций, культуры. Во многих регионах проводятся фольклорные, этнографические фестивали, Сабантуй. Поддерживается движение краеведов: мы организуем краеведческие научно-практические конференции, издаем книги по истории сел, открываем музеи с интересными экспозициями, плотно работаем с сельскими школами.

Республика поддерживает в других регионах издание местных газет и журналов на татарском языке, поставляет учебники для татарских школ, книги на родном языке. Постоянно развивается сотрудничество с татарскими предпринимателями. Такие межрегиональные и международные связи очень важны. Главное, чтобы федеральное правительство тактично, аккуратно, адекватно вело социально-экономическую и национальную политику.

Русские и татары, мусульмане и православные всегда жили в соседстве. Конечно, были разные периоды в истории, были конфликты, противостояние. Но, несмотря ни на что, мы сплотились и живем в одной стране. Татары во все времена участвовали в развитии евразийской цивилизации и укреплении российской государственности. Они были связующим звеном в диалоге Востока и Запада. Если Киевская Русь и Золотая Орда являются основой и опорой российской (славяно-тюркской) цивилизации, то Золотая Орда и Московская Русь стали основой могущественного евразийского единого государства. И с тех пор наша сила в единстве. Российская Федерация — наша историческая родина, земля наших предков. Мы живем и развиваемся на земле своих предков, любим, ценим и будем защищать нашу землю всегда и при любых обстоятельствах!

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