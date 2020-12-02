Альбина Шагимуратова стала лауреатом премии International Classical Music Awards

Известная российская оперная певица, Заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова стала лауреатом International Classical Music Awards. Об этом Народная артистка РТ поделилась на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Наконец-то моя награда прибыла из Швейцарии. Спасибо Вам»,- отметила оперная дива на своей странице под фотографией награды.

Международная премия ICMA — единственная независимая международная награда в области классической музыки. Премия ICMA вручается с 2011 года. В состав жюри входят представители ведущих музыкальных изданий, порталов и радиостанций стран Европы, включая радиостанцию Орфей.