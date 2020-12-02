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Альбина Шагимуратова стала лауреатом премии International Classical Music Awards

Альбина Шагимуратова стала лауреатом премии International Classical Music Awards

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.12.2020 0

Известная российская оперная певица, Заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова стала лауреатом International Classical Music Awards. Об этом Народная артистка РТ поделилась на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Наконец-то моя награда прибыла из Швейцарии. Спасибо Вам»,- отметила оперная дива на своей странице под фотографией награды.

Международная премия ICMA — единственная независимая международная награда в области классической музыки. Премия ICMA вручается с 2011 года. В состав жюри входят представители ведущих музыкальных изданий, порталов и радиостанций стран Европы, включая радиостанцию Орфей.

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