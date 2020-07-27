Альфея Мухаметова удивит жителей Татарстана необычной техникой

104 работы тюменской художницы Альфеи Мухаметовой увидят жители Елабуги. Ее персональная выставка «Живая Этника» открылась в библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника. Экспозиция, куда вошли авторская бумага в сочетании с тонким рисунком на осенних листьях, керамика дровяного обжига, продлится до 23 августа.