Альфея Мухаметова удивит жителей Татарстана необычной техникой

104 работы тюменской художницы Альфеи Мухаметовой увидят жители Елабуги. Ее персональная выставка «Живая Этника» открылась в библиотеке Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника. Экспозиция, куда вошли авторская бумага в сочетании с тонким рисунком на осенних листьях, керамика дровяного обжига, продлится до 23 августа.
«Сюжеты панно олицетворяют жизненную направленность мусульман, рождение, продолжение рода, бытовые сказания. Они уникальны уже потому, что выполнены с помощью нетрадиционной техники и весьма неожиданного материала», — говорит художница.
- Альфея Мухаметова – автор уникальной техники рисунка нефтью, педагог Тюменского индустриального университета, член Союза художников РФ, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП «ЮНЕСКО» и заслуженный работник культуры РФ. Ее работы выставлялись более чем на 200 различных выставках и находятся во многих музеях и частных коллекциях Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии.