Алима Зинурова — обладательница Губернаторской премии Свердловской области

Учащаяся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» Артинского городского округа Зинурова Алима Ильшатовна – победитель регионального этапа олимпиады школьников по татарскому языку и литературе в Свердловской области стала обладателем Губернаторской премией Свердловской области.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе очная торжественная часть церемонии не планируется. Вручение премий и дипломов пройдёт в индивидуальном порядке в муниципальных органах управления образованием Свердловской области.

В список победителей областных конкурсных мероприятий за 2019-2020 учебный год вошли 213 человек. После подведения итогов с учётом критериев отбора на соискание премии Губернатора Свердловской области в 2019-2020 учебном году были выдвинуты 50 обучающихся из 26 муниципалитетов региона.

Премия Губернатора Свердловской области считается самой престижной наградой для школьников в регионе. Среди победителей конкурса – талантливые и перспективные школьники, умеющие мыслить творчески и нестандартно. Премия Губернатора лучшим учащимся образовательных учреждений региона предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Награда была учреждена в 1997 году, за два десятилетия лауреатами премии стали более 900 школьников.

Награды лучшим ученикам региона вручаются на основании Указа Губернатора Свердловской области от 14 декабря 2016 года № 777-УГ «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Свердловской области для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности».

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