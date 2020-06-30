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Алина Загитова: «Голосование по поправкам — мой первый опыт голосования»

Алина Загитова: «Голосование по поправкам — мой первый опыт голосования»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 30.06.2020 0 7

Олимпийская чемпионка Пхенчханя-2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем участии в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!» — написала фигуристка на своей странице в сети Instagram.

tatar-inform.ru

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