Алина Загитова присоединится к тренировкам сборной России 2 июня

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск» во вторник для возобновления тренировок вместе с другими фигуристками сборной России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

База олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу в условиях пандемии коронавируса 25 мая, в центре работают все фигуристы группы Этери Тутберидзе, входящие в составы основной и юниорской сборных России.

Напомним, в минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре в Красноярске, но зимой этого года возобновила активные тренировки.

rsport.ria.ru