Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица», которым руководит Татьяна Навка. Спектакли планируются к показу на льду арены «Мегаспорт» в конце декабря 2020 года и начале января следующего года.

«Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждем вас на наших сказках!» — сообщается на официальном аккаунте шоу в сети Instagram.

tatar-inform.ru