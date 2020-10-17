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Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

в Новости, Слайдер, Главные новости, 17.10.2020 0 6

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу «Спящая красавица», которым руководит Татьяна Навка. Спектакли планируются к показу на льду арены «Мегаспорт» в конце декабря 2020 года и начале января следующего года.

«Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждем вас на наших сказках!» — сообщается на официальном аккаунте шоу в сети Instagram.

tatar-inform.ru

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