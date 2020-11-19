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Алина Загитова: Я буду учиться на продюсера

Алина Загитова: Я буду учиться на продюсера

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 19.11.2020 0 2

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и ведущая «Ледникового периода»на Первом канале Алина Загитова рассказала о том, чем занимается во время пандемии коронавируса, а также об учебе в вузе.

После окончания школы Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Об учебе фигуристка рассказала во время онлайн-трансляции с японским производителем матрасов, который продлил спонсорский контракт с собакой Загитовой – Масару.

«Естественно, жизнь стала чуточку сложнее в связи с коронавирусом. Но я пытаюсь учиться, тренироваться и, конечно же, соблюдать правила, о которых нам говорят: надевать маски, носить перчатки и не скапливаться людьми массово.

На данный момент я тренируюсь, поступила в университет – сейчас учусь очень тщательно. Так как непонятная ситуация во всем мире, лучше пока не загадывать на будущее. Главное, чтобы у всех было здоровье.

Я буду учиться на продюсера. У меня, получается, чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования. Пока что так, а потом уже посмотрим», – сказала Загитова.

kazanfirst.ru

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