Алина Загитова: Я буду учиться на продюсера

После окончания школы Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Об учебе фигуристка рассказала во время онлайн-трансляции с японским производителем матрасов, который продлил спонсорский контракт с собакой Загитовой – Масару.

«Естественно, жизнь стала чуточку сложнее в связи с коронавирусом. Но я пытаюсь учиться, тренироваться и, конечно же, соблюдать правила, о которых нам говорят: надевать маски, носить перчатки и не скапливаться людьми массово.

На данный момент я тренируюсь, поступила в университет – сейчас учусь очень тщательно. Так как непонятная ситуация во всем мире, лучше пока не загадывать на будущее. Главное, чтобы у всех было здоровье.

Я буду учиться на продюсера. У меня, получается, чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования. Пока что так, а потом уже посмотрим», – сказала Загитова.

kazanfirst.ru