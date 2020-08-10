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Алькеевский район принял эстафету флага 100-летия образования ТАССР

Алькеевский район принял эстафету флага 100-летия образования ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 10.08.2020 0 6

Сегодня, в день своего 90-летия со дня образования, Алькеевский район Татарстана принял эстафету флага 100-летия образования ТАССР.

Мероприятие прошло в Центральном парке села Базарные Матаки. Торжества начались с песни «Родина моя — Татарстан» в исполнении Ленара Гимаева. Глава района Александр Никошин поздравил собравшихся и поблагодарил руководство республики за процветание родного края.

«День ото дня становится богаче и красивее наш район. В этом большая заслуга Президента Республики», — подчеркнул Александр Никошин.

Под аплодисменты на юбилейный стяг он прикрепил нашивку с изображением герба района, а затем вручил сертификаты и памятные знаки «100 лет образования Татарской АССР» алькеевцам, внёсшим весомый вклад в социально-экономическое развитие края.

rt-online.ru

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