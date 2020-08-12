Во время сессии Совета Альметьевского района и заседания горсовета Альметьевск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. В церемонии принял участие Фарид Мухаметшин и отметил большой вклад нефтяной столицы в становление Татарстана.

«Надо сказать, вклад Альметьевска в это дело был очень и очень значительным. Если бы не было большой татарстанской нефти, наверное, не получился бы такой замечательный город. Наверное, в республике не удалось бы сделать многое из того, что сегодня по-доброму оценивается жителями не только нашей республики», – сказал Мухаметшин.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов нанес нашивку с гербом города на флаг.

«В рамках 100-летия ТАССР я хочу поблагодарить всех ветеранов, которые сегодня нашли силы быть с нами рядом. Для нас это главное. Мы смотрим на вас, и я понимаю, что на нас большая ответственность», – сказал Тимур Нагуманов.

Также глава нефтеграда выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина Альметьевска и почетного нефтяника ТАССР Анвара Сафиуллина.

Анвар Сафиуллин удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, медалями. Также он был почетным нефтяником ТАССР и почетным гражданином Альметьевска. Он умер 11 августа на 94-ом году жизни.

kazanfirst.ru