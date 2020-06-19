Альметьевские педагоги запустили серию онлайн-встреч «Минем Татарстан»

В прямом эфире рассказывают о городах республики на татарском языке, подготовили уже свыше десяти трансляций и этим не ограничатся. Кроме экскурса в историю, и описания достопримечательностей, интернет-гости смогут принять участие в практических занятиях.

В подростковом клубе «Заря» говорят на татарском. О культуре и обычаях, закрепляют школьную программу, или просто беседуют. К 100-летию образования ТАССР здесь начали говорить и о городах республики. Акция «Минем Татарстан» или «Мой Татарстан» началась в начале месяца.

— Самое главное — чтобы дети, которые посещают наши уроки, могли разговаривать на татарском языке. Конечно, чтобы это было приятно и полезно. Заодно изучаем культуру татарского народа, — рассказывает Алсу Кузнецова, педагог-организатор ПК «Заря».

Занятия проходят 2 раза в неделю. Темой первого урока стал родной Альметьевск, второго — столица Казань. А на третий урок остался Булгар — город древний и знаковый. Там в 922 году Волжская Булгария приняла ислам. Алсу Кузнецова признается, что тема древнего города займет 2 урока — за один обо всем не расскажешь. До конца месяца она хочет рассказать ученикам о Елабуге, Лениногорске, Бугульме и Набережных Челнах.

Кроме изучения языка, посетители онлайн уроков могли подтянуть навыки рисования. Курс изобразительного искусства уже закончен. Но в инстаграм клуба остался видео-урок по рисованию герба республики.

— У нас не только прямые эфиры, но и видеоуроки. Там мы рисовали нашу альметьевскую мечеть, татарские орнаменты, девочку в национальном платье, — вспоминает Гульнара Акопян, педагог допобразования ПК «Заря».

А пока барсы нарисованы, и орнаменты расписаны, ученики Гульнары Акопян онлайн учатся рисовать бабочек, колибри, сказочные леса. Педагоги остаются на связи со своими подопечными. И стараются сделать образовательный процесс не только полезным, но и приятным.

Тимур Туманов, Альметьевск ТВ

almetievsk-ru.ru