Альметьевский драмтеатр принимает заявки на участие в режиссерской лаборатории

На базе Альметьевского драматического театра с марта по октябрь этого года будет работать режиссерская лаборатория по инсценировке национальных музыкальных произведений. Организаторы проекта – Альметьевский драмтеатр и Центр драматургии и режиссуры Башкортостана. К участию в проекте приглашаются российские деятели театра.

Основой для работы драматургов и режиссеров послужат сюжеты поэтико-музыкальных историй в стиле эпоса и былин, связанных с татаро-булгарскими преданиями и легендами, а также историческими событиями Волжской Булгарии. Итогом совместной работы станет создание уникального авторского спектакля-коллажа, структурированного песенными сюжетами в принципиально новом драматическом формате для национального театра. В постановке дуэты драматургов и режиссеров выступят в качестве соавторов. Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке федерального гранта «Культура малой Родины».

В режиссерской лаборатории могут участвовать деятели театра, живущие или работающие на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Прием заявок осуществляется до 20 февраля этого года по электронному адресу: dramaturgiya@inbox.ru.

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