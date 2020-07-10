Альметьевский татарский театр даст гастроли в Сарапуле

18-19 октября 2020 года в городе Сарапул Удмуртской Республики состоятся гастроли Альметьевского татарского драматического театра – одного из ведущих татарских театров Республики Татарстан.

Татарские зрители всегда рады увидеть постановки театра – гастроли Альметьевского театра всегда проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актёрским составом.

Альметьевский татарский театр представит зрителям три своих спектакля:

18 октября в 11:00 и 13:00 на сцене ДК Радиозавода состоится детский спектакль-сказка «Играем маленького Мука».

в 11:00 и 13:00 на сцене ДК Радиозавода состоится детский спектакль-сказка «Играем маленького Мука». 18 октября в 18:30 в Сарапульском Театре пройдет спектакль малой формы «Кибет» (Магазин).

в 18:30 в Сарапульском Театре пройдет спектакль малой формы «Кибет» (Магазин). 19 октября в 18:30 на сцене ДК Радиозавода состоится спектакль «Диләфрүзгә дүрт кияү» (Четыре жениха Диляфруз).

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