enrutat
Главная / Альметьевский татарский театр даст гастроли в Сарапуле
Альметьевский татарский театр даст гастроли в Сарапуле

Альметьевский татарский театр даст гастроли в Сарапуле

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.07.2020 0 2

18-19 октября 2020 года в городе Сарапул Удмуртской Республики состоятся гастроли Альметьевского татарского драматического театра – одного из ведущих татарских театров Республики Татарстан.

Татарские зрители всегда рады увидеть постановки театра – гастроли Альметьевского театра всегда проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актёрским составом.

Альметьевский татарский театр представит зрителям три своих спектакля:

  • 18 октября в 11:00 и 13:00 на сцене ДК Радиозавода состоится детский спектакль-сказка «Играем маленького Мука».
  • 18 октября в 18:30 в Сарапульском Театре пройдет спектакль малой формы «Кибет» (Магазин).
  • 19 октября в 18:30 на сцене ДК Радиозавода состоится спектакль «Диләфрүзгә дүрт кияү» (Четыре жениха Диляфруз).

tatarlar.info

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.