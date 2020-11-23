Алтайский «Центр татарской культуры «Дулкын» начал новый турнир интеллектуальных игр

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) начала новый турнир интеллектуальных игр. Серия игр запланирована в рамках проекта «Дни татарской культуры на Алтае». Первая игра прошла среди активистов организации в новом офисе (пр-п Ленина 195, оф. 249). Тема первой игры посвящена истории и великим деятелям Татарстана и приурочена к 100-летию ТАССР. Команды показали высокий уровень знаний и желание посоревноваться в следующий раз.

Мероприятие проходит на средства краевой субсидии в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».

Всего запланировано 4 игры.

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)