enrutat
Главная / Алтайский «Центр татарской культуры «Дулкын» начал новый турнир интеллектуальных игр
Алтайский «Центр татарской культуры «Дулкын» начал новый турнир интеллектуальных игр

Алтайский «Центр татарской культуры «Дулкын» начал новый турнир интеллектуальных игр

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 23.11.2020 0 7

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) начала новый турнир интеллектуальных игр. Серия игр запланирована в рамках проекта «Дни татарской культуры на Алтае». Первая игра прошла среди активистов организации в новом офисе (пр-п Ленина 195, оф. 249). Тема первой игры посвящена истории и великим деятелям Татарстана и приурочена к 100-летию ТАССР. Команды показали высокий уровень знаний и желание посоревноваться в следующий раз.

Мероприятие проходит на средства краевой субсидии в рамках государственной программы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае».

Всего запланировано 4 игры.

Алтайская краевая общественная организация 
«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.