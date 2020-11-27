Алтайский Центр татарской культуры «Дулкын» отмечает 20-летие

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) отмечает 20-летие организации. В честь юбилея активисты организации совместно с Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. Шишкова проводят Дни татарской культуры.

Официальное открытие и круглый стол по теме: «Работа НКО в условиях пандемии» состоятся в первый день 27 ноября.

Во второй день гостей ждет насыщенная программа. Литературная гостиная, мастер-класс декоративно-прикладного искусства, лектории и фотозона. Центральное событие – межнациональный конкурс «Этнобаттл».

Основная программа праздничного события состоится 28 ноября в 12.00 и начнется в 12:00. Вход свободный.

Праздник состоится с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Мероприятие пройдет за счет средств субсидии краевого и федерального бюджета на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)