Алтайский Центр татарской культуры «Дулкын» отметил 20-летие

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) провела «Дни татарской культуры», посвященные 100-летию образования ТАССР и 20-летию организации. Центр был создан в октябре 2000 г. и с тех пор ведет активную работу по развитию татарской культуры и поддержке татарского населения края.

Праздник прошел на площадке краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова. Двухдневная программа включила в себя творческие номера, круглый стол, выставку книг, фотографий, предметов татарского быта, мастер-классы декоративно-прикладного искусства.

Активисты и ветераны татарского движения получили награды администрации Алтайского края, администрации города Барнаула, администрации Железнодорожного района и Всемирного конгресса татар. Шамсутдинова Альфия и Сафиуллина Марьям получили Почетную грамоту Правительства Алтайского края за огромный вклад в сохранение национальной культуры. Четыре активиста получили медали Всемирного конгресса татар: Латыпов Зуфар Шакирович, стоявший у истоков татарского движения в крае, Миненко Лилия Зуфаровна – председатель «Дулкын» с 2013 по 2017 гг., Низамова Фатыма Вагаповна – солист ансамбля «Дуслар» и член совета центра и Зинатуллина Флора Викторовна – председатель «Дулкын» и член Общественной палаты Алтайского края. Начальник отдела общественных связей администрации г. Барнаула Барышева Татьяна Владимировна поздравила всех участников и гостей торжества с юбилеем и вручила награды активистам.

На круглом столе присутствовали представитель барнаульских общественных организаций. Тема встречи: «Работа НКО в условиях пандемии». Представители общественности рассказали о том, как преодолевали сложности 2020 года. Председатель Алтайской краевой общественной организации «Общество литовской культуры» Коричко Ирина Валентиновна, рассказала о издательском проекте. Вячеслав Казаков — юрист, преподаватель, член правления Алтайской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» рассказал о работе путях решения проблем в работе НКО, председатель Алтайского регионального отделение Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы-Россияне» Ксения Попова, рассказала о том, как в условиях пандемии создать новое НКО краевого уровня. Главный спикер круглого стола – Нина Александровна

Шабалина, директор Института социальных инноваций, рассказала о проекте «Колосс дружбы – 2.0».

Центральное событие второго дня межнациональный этнобаттл «Дружба-Дуслык». Организаторы представили татарскую и русскую культуры во всем их многообразии: кухня, традиции, обряды, фольклор. Команды продемонстрировали схожести и различия двух культур. Татарскую культуру представили активисты «Дулкын», а русскую культуру студенты-музееведы Алтайского государственного института культуры и музыканты ансамбля «Поющая гармонь». Сложная задача по судейству возложили на компетентное жюри. Председатель жюри д.и.н., профессор Алтайского государственного института культуры Ирина Васильевна Куприянова, члены жюри: директор Института истории и международных отношений, доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета Иван Иванович Назаров, Александр Юрьевич Ланин – музыкант, гармонист, победитель всероссийских и международных конкурсов, Тамара Геннадьевна Навротская – дипломант XIX международного конкурса поэзии Марии Конопницкой в Пшетбуше, лауреат конкурса польских поэтов «Красные розы, белые розы».

В продолжении программы активисты «Дулкын», студенты и сотрудники АГУ, АГМУ и АлтГПУ прочитали знаменитую сказку Г.Тукая «Шурале». Произведение прозвучало на 9 языках: русском, татарском, башкирском, турецком, узбекском, таджикском, арабском, немецком, фарси. Поэтический блок продолжился на литературной гостиной, где все желающие могли прочитать стихи татарских поэтом на татарском и русском языках.

Всё дни праздника гости могли посмотреть выставку книг, предметов быта, изделия лучших мастеров города, а также фотографии Рафаэля Гатиятуллина и картины Эльмиры Зайнутдиновой.

Дни татарской культуры прошли за счет средств субсидии краевого и федерального бюджета на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)