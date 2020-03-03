Ансамбль «Нижгарлар» — участники фестиваля «Мы вместе»

28 февраля в Нижегородском государственном цирке им. Маргариты Назаровой состоялся межнациональный фестиваль «Мы вместе!», проводившийся в Канавинском районе в седьмой раз. В этом году торжество было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На фестивале «Мы вместе!» с концертными номерами традиционно выступили творческие коллективы национальных диаспор, проживающих на территории Канавинского района. От ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» участие принимал импровизированный ансамбль «Нижгарлар». Руководитель ансамбля Динара Халилова смогла объединить молодых ребят из Нижнего Новгорода и Дзержинска в один коллектив, которые исполнили татарский танец.

На праздник были приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, представители национальных диаспор, среди которых более 50 активных татар из Нижнего Новгорода и Дзержинска.

nizgar.ru