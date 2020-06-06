Ансамбль «Нур» Москвы готовится к новому творческому сезону

Как рассказала художественный руководитель музыкально-театрального ансамбля-студии «Нур» Алсу Фатхуллина в условиях самоизоляции артисты продолжают подготовку музыкальных номеров к предстоящему Сабантую.

Фатхуллина также выразила надежду, что ансамбль будет иметь возможность выступить на открытии творческого сезона в Татарском культурном центре, который по традиции проходит каждую осень.

По ее словам артисты заняты разучиванием новых песен и идет подготовка к написанию сценария к новому концерту-спектаклю.

Постановки ансамбля-студии «Нур» пользовались неизменным успехом публики и проходили в стенах ТКЦ с полным аншлагом.

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