Ансамбль песни и танца Татарстана выступит в Москве

29 ноября в концертном зале «Измайлово» пройдет сольный концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.

В программе вечера музыкально—хореографический спектакль «Туй» («Свадьба»). Он основан на фольклорно—этнографических материалах казанских и сибирских татар начала ХХ столетия.

Зрителям представят разнообразные вокально—хореографические композиции, татарские народные песни и попурри из «золотого фонда» ансамбля, а также новые номера, поставленные в течение последних двух лет.

Автор сценария и режиссер – художественный руководитель Госансамбля песни и танца РТ, народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов.

Справка

Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан — легендарный коллектив, славная история которого насчитывает более 80 лет. Коллектив ансамбля является хранителем национальных традиций, представляя музыкальную, танцевальную культуру, прикладное искусство татарского народа на высоком профессиональном уровне.

В репертуаре коллектива музыка и танцы более 100 народностей. Ансамбль ведет широкую гастрольную деятельность по России, странам СНГ и дальнему зарубежью.

Начало в 17.00.

Адрес: г. Москва, Измайловское шоссе д.71 к.5.

Справки и заказ билетов по тел.: 8(495)965-19-87, 8(925)517-23-92, 8(916)610-90-09, 8(999)911-04-01 или на сайте zamancha.ru.

Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

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