Ансамбль «Уйнагыз гармуннар» отметил четверть века концертом

В Доме Дружбы народов Татарстана прошёл концерт, посвященный 25-летию народного фольклорного ансамбля ветеранов «Уйнагыз гармуннар!» под руководством Заслуженного работника культуры РТ Рината Мухутдинова.

С юбилейной датой коллектив поздравили заместитель начальника Управления культуры исполнительного комитета города Казани Эмиль Мустафин и экс-начальник Управления Раис Тухватуллин.

Выступавшие вручили Народному фольклорному ансамблю «Уйнагыз гармуннар» Почетную грамоту «За большой вклад в развитие в сфере культуры и многолетний добросовестный труд».

В ходе концерта коллектив исполнил традиционные башкирские и татарские мелодии. Также для зрителей свои творческие номера представили артисты и фольклорные коллективы, пришедшие поздравить юбиляров с важным событием.

В завершение мероприятия артистов поздравил и поблагодарил за многолетний труд во благо сохранения культуры народа заместитель председателя НКА башкир РТ, директор КЦ «Залесный» Тимур Юсупов.

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