Анюза Абдурахманова: «Хорошее начало – залог дальнейшего успеха»

Кредо воспитателя детского сада «Сказка» города Тетюши по обучению татарскому языку Анюзы Абдурахмановой – «Хорошее начало – залог дальнейшего успеха».
Педагогический стаж Анюзы Вилдановны немалый – 30 лет. «С самого детства я знала, что стану педагогом. Вот яркий пример того, что мысли материальны. По большей части на выбор профессии повлияли учителя нашей сельской школы. Уважаемые среди простого народа, они покорили мое сердце своей добротой, справедливым отношением ко всем ученикам и самоотверженным стремлением давать знания», – делится Анюза Вилдановна. Поэтому именно эти качества она считает главными в работе с детьми, а они, в свою очередь, идут с распахнутым сердцем к чуткому воспитателю, общение с которым для них – источник радости и новых знаний.
Обучение детей татарскому языку в детском саду – одна из сложных методических задач. Не так просто малышам освоить язык, второй для многих, но Анюза Вилдановна искренне заинтересована в том, чтобы вызвать у детей интерес и уважение к языковому и культурному многообразию Татарстана и России. На ее занятиях дети знакомятся с культурой, традициями и обычаями татарского народа, учатся любить и уважать татарский язык, чувствовать его красоту. «Сегодня мы наблюдаем, что не во всех татарских семьях, к сожалению, общаются на родном языке, и потому дети изучают язык в детском саду. Успех же в процессе усвоения языка зависит и от единства семьи и детского сада. Важно, чтобы дети знали и уважали язык, на котором говорят сами, близкие, друзья и окружающие. Хорошее владение двумя государственными языками обязательно пригодится в жизни», – уверена Анюза Абдурахманова.
Коллеги высоко ценят ее профессионализм: «В Анюзе Вилдановне сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, детям. Она умеет найти общий язык не только с любым ребенком, но и с каждым родителем. Выступает на родительских собраниях, проводит индивидуальные беседы с родителями, мероприятия с участием родителей, всегда открыта к диалогу».
Делясь своими знаниями и опытом, специалист обучает и русскоязычных коллег татарскому языку. Как результат – воспитатели Наталия Крупина, Юлия Вавилина, Наталья Бирюкова в разные годы стали финалистами республиканского конкурса для русскоязычных педагогов «Я говорю и работаю по-татарски». Анюза Абдурахманова принимает активное участие в районных мероприятиях, зональных и республиканских событиях в области дошкольного образования.
Отметим, что в составе творческой группы она занималась разработкой учебно-методического комплекса по обучению детей дошкольного возраста двум государственным языкам при Министерстве образования и науки РТ и была рецензентом книг Кафии Закировой «Балачак аланы» и «На поляне детства».
А еще она является председателем профкома детского сада, активистом районной общественной организации «Ак калфак» – и как только все успевает! По словам профессионала, это нетрудно, надо просто, включив сердце, волю и разум, искать, творить, идти вперед.
Мадина Ибатуллина