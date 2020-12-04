Анюза Абдурахманова: «Хорошее начало – залог дальнейшего успеха»

Кредо воспитателя детского сада «Сказка» города Тетюши по обучению татарскому языку Анюзы Абдурахмановой – «Хорошее начало – залог дальнейшего успеха».

Педагогический стаж Анюзы Вилдановны немалый – 30 лет. «С самого детства я знала, что стану педагогом. Вот яркий пример того, что мысли материальны. По большей час­ти на выбор профессии ­повлияли учителя нашей сельской школы. Уважаемые среди простого народа, они покорили мое сердце своей добротой, справедливым отношением ко всем ученикам и самоотверженным стремлением давать знания», – делится Анюза Вилдановна. По­этому именно эти качества она считает главными в работе с детьми, а они, в свою очередь, идут с распахнутым сердцем к чуткому воспитателю, общение с которым для них – источник радос­ти и ­новых знаний.

Обучение детей татарскому языку в детском саду – одна из сложных методических задач. Не так прос­то малышам освоить язык, второй для многих, но Анюза Вилдановна искренне заинтересована в том, чтобы вызвать у детей интерес и уважение к языковому и культурному многообразию Татарстана и России. На ее занятиях дети знакомятся с культурой, традициями и обычаями татарского народа, учатся любить и уважать татарский язык, чувствовать его красоту. «Сегодня мы ­наблюдаем, что не во всех татарских семьях, к сожалению, общаются на родном языке, и потому дети изучают язык в детском саду. Успех же в процессе усвоения языка зависит и от единства семьи и детского сада. Важно, чтобы дети знали и уважали язык, на котором говорят сами, близкие, друзья и окружающие. Хорошее владение двумя государственными языками обязательно пригодится в жизни», – уверена ­Анюза ­Абдурахманова.

Коллеги высоко ценят ее профессионализм: «В Анюзе Вилдановне сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, детям. Она умеет найти общий язык не только с любым ребенком, но и с каждым родителем. Выступает на родительских собраниях, проводит индивидуальные беседы с родителями, мероприятия с участием родителей, всегда ­открыта к ­диалогу».

Делясь своими знаниями и опытом, специа­лист обучает и русско­язычных коллег татарскому языку. Как ­результат­ – воспитатели Наталия ­Кру­пина, Юлия Вавилина, Наталья Бирюкова в разные годы стали финалис­тами рес­публиканского конкурса для русскоязычных педагогов «Я говорю и работаю по-татарски». Анюза Абдурахманова принимает активное участие в районных мероприятиях, зональных и республиканских событиях в области ­дошкольного ­образования.

Отметим, что в ­составе творческой группы она занималась разработкой учебно-методического комп­лекса по обучению детей дошкольного возраста двум государственным языкам при Минис­терстве образования и нау­ки РТ и была рецензентом книг Кафии ­Закировой «Балачак аланы» и «На ­поляне ­детства».

А еще она является председателем профкома детского сада, активистом районной общественной организации «Ак калфак» – и как только все успевает! По словам профессионала, это нетрудно, надо прос­то, включив сердце, волю и разум, искать, ­творить, идти вперед.

Мадина Ибатуллина

tetyushy.ru