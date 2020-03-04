Аракаевцы приняли участие в конкурсе «Татар егете»

22 февраля, в канун Дня защитника Отечества аракаевцы спешили в клуб. Кто-то посмотреть, насладиться и отдохнуть перед праздником, а кто-то активно поболеть за своих конкурсантов. Поводом для этого стала конкурсная программа «Татар егете». В ней приняли участие бравые аракаевские джигиты разных возрастов, отслужившие, отдавшие честь Отчизне в различных частях вооруженных сил России.

Самый старший Фидаиль Аракаев, отец 3 сыновей, живет и работает в г.Первоуральске, но несмотря на это в выходные всегда в родном селе. Сказать, что он мастер на все руки, значит ничего не сказать. Проходя мимо его дома сразу же бросается в глаза чистота и порядок, здесь все лежит на своих местах. С супругой Галией они мастерски обустроили зону отдыха. Галия и Фидаиль неоднократные победители конкурса на лучшую усадьбу в Аракаево.

Аракаев Раит сегодня живет в Екатеринбурге, как и полагается построил дом, с женой Гульчибар воспитывают двоих детей. Раит танцует в ансамбле «Сардария». Всегда энергичный, веселый, доброжелательный и заводной. Очень любит охоту. 22 февраля в преддверии праздника на районных соревнованиях среди охотников в составе команды Аракаево занял 1 место в биатлоне.

Гафаров Данил стал открытием конкурса. За всю свою сознательную жизнь он впервые поднялся на сцену. Были дрожь и волнение. Но все это исчезло в никуда после первого выхода. Служба в ВМФ России дает о себе знать. Данил также построил дом, с супругой Ириной воспитывают 2 девочек. В свободное время Данил увлекается изготовлением металлических причудливых ажурных наличников. Работы украшают собственный дом и здание мечети с.Аракаево.

Ханов Руслан еще довольно молод. После службы в армии вернулся в родное село, сегодня работает в НКК с.Аракаево. Поет, танцует в ансамбле, увлекается автомобилями, в свободное время любит изготавливать различные фигурки из спичек.

Губаев Радик является представителем замечательной и необходимой профессии как газоэлектросварщик. Его работы, показанные в ролике на большом экране, повергли многих в шок, удивление, а отца Салиха Ажимбаевича, сидящего в зале, заставили гордиться за сына. Энергичный, молодой, мастер на все руки.

В конкурсной программе участники представили себя в визитной карточке, посоревновались в знании воинских званий, видов вооруженных сил России, знании современного вооружения армии, побывали в наряде по кухне, быстро и искусно очищая картофель от кожуры. Конечно же вспомнили как 730 дней по утрам мотали на ноги портянки на время и качество. Показали свои творческие способности в художественном конкурсе. Каждое выступление участников зрители встречали и провожали бурными аплодисментами, ведь на сцене стояли настоящие защитники Отечества – сила, гордость и слава нашего села и страны в целом!

Салават Губаев