Армрестлер Айгуль Валиева: «Руки нужно тренировать не только гирями, но и работой»

Айгуль Валиева родом из деревни Новая Салаусь Балтасинского района – мастер спорта России по армрестлингу. Самая обычная девушка побеждает в разных странах мира благодаря своему старанию.
Айгуль, как началось твое увлечение армспортом?
Мы с отцом во время работы по дому часто мерились силами и соревновались в армрестлинге. Как-то в школе я победила одноклассника. Это видел молодой человек, который занимался армспортом. Он сказал, что у меня сильные руки и что мне стоит попробовать заняться этим видом спорта. После этого в 12 лет я пошла на свою первую тренировку. До армспорта я дома самостоятельно занималась боксом, колотила грушу. Ходила на танцы, пела. Сейчас все эти увлечения остались в прошлом. Я только в спорте. Рада, что занимаюсь армрестлингом, это мне очень помогло.
В чем заключалась помощь?
Можно сказать, этот вид спорта вывел меня в люди. Я нашла новых друзей, стало больше знакомых. Сейчас многие знают меня как сильную девушку-борца. В 2017 году в дорожной аварии погиб мой отец. Я тогда училась в 11 классе. Это было как раз время экзаменов. Для меня это очень большая потеря. Когда папа умер, меня самой как будто духовно не стало. К тому же через две недели предстояло лететь в Турцию на мировой чемпионат. Я пообещала себе, что всеми возможными способами соберусь с силами и привезу медаль ради отца. Это был мой первый раз, когда я принимала участие в соревнованиях мирового масштаба. В итоге я заняла левой рукой третье место и была этому очень рада. После этого меня многие заметили и стали узнавать. Говорили: «Смотрите-ка, так это же Айгуль!»
До занятий армспортом я была нерешительной девочкой, которая ничего не знала и всего боялась. А сейчас я самостоятельная и серьезная. Не боюсь никаких преград, могу все преодолеть. Не только армрестлинг, а любой вид спорта очень помогает человеку. И с духовной, и с физической стороны. Кроме мамы и папы я всегда чувствовала большую поддержку со стороны своего тренера Раниля Сафиуллина. И после смерти отца он стал для меня опорой. Давал дельные советы, касаемые не только спорта, но и обычной жизни.
Ранил абый твой земляк?
Нет, сам он из деревни Янгулово. Проводит тренировки и в родном селе, и в Салаусе.
Где проходили твои первые соревнования?
В селе Пижмар. В тех соревнованиях я заняла 4-е место с весовой категории 45 килограммов. Тяжело переживала проигрыш, потому что ехала за победой. Плакала, ругала себя. После этого поставила цель – любой ценой в следующих чемпионатах одерживать только победу. С тех пор я занимаю первые места.
«Я очень благодарна своим соперникам»
Где еще ты участвовала в соревнованиях?
Во всех турнирах в республике и районах я завоевывала первые места. Вышла на первую ступень пьедестала в российском первенстве. Что касается крупных побед, я в первый раз ездила на соревнования в Европу, в Болгарию, в Софию. Это был мой первый полет на самолете. Для этих состязаний мне пришлось сгонять вес: я похудела с 52 килограммов до 45. В итоге левой рукой заняла 3-е место. В 2017 году, как я уже говорила, участвовала в мировом чемпионате в Турции. Левой рукой оказалась третьей, а правой – четвертой. В прошлом году принимала участие в чемпионате Европы в Греции. Левой рукой я заняла первое место, а правой – третье. Осенью прошлого года ездила на чемпионат мира в Румынию. Здесь левой рукой я стала третьей, а правой – второй. Я бывала в разных городах. Испытывала себя в состязаниях в Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чехове, Екатеринбурге. Я бесконечно благодарна своему тренеру Ранилю абый. Он находил для меня нужные слова, вдохновлял на победу.
Из каких стран были соперники на соревнованиях в Турции?
В весовой категории 45 килограммов нас было 12 девушек. Казахстан, Узбекистан, Индия, Турция, Болгария, Россия. Из каждой страны по две участницы. Я очень благодарна своим соперницам. Если бы не они, я не смогла бы добиться таких результатов. Вот, например, я проиграла одному из соперников, рассердилась на себя и стала заниматься еще усерднее. После завершения всех соревнований я крепко жму руку своим соперникам и обнимаю их.
Какая рука у тебя сильнее – правая или левая?
Левая. Так как именно в состязаниях левой рукой я выхожу на первые места.
Что нужно делать, чтобы руки стали сильнее?
Тренировать их. Не только при помощи гирь, но и работы. Я росла в деревне, поэтому дел всегда было достаточно. Может быть, поэтому у меня крепкие руки. Потому что я не боюсь работы. Существуют разные упражнения для борьбы руками. Их очень много, и не перечислишь. Конечно, турник, штанга… Но сила рук зависит не только от тренировок. Если есть желание, чтобы укрепить свои руки, ты делаешь все что угодно. Стараешься получать пользу от любого сложного дела. Думаешь, если я буду делать так или этак, увеличится ли сила моих рук. Это мое мнение.
В армспорте я всегда хочу быть первой. Эта цель ведет меня к победе.
Самая простая работа может увеличить силу рук?
Готовить лапшу, месить тесто, доить корову, убирать навоз, кормить скот, носить воду в ведрах, работать граблями, чистить снег лопатой, рыхлить землю мотыгой – все это развивает физическую силу. Я считаю, что деревенские девушки сильнее городских. И с физической, и с психологической стороны. Они выносливы и растут, не боясь никакой работы.
Как относится к этому увлечению твоя мама?
Вначале она была против. Говорила, что это занятие не для девочек, оно очень тяжелое, можно повредить руку или вообще ее сломать. После того как я начала побеждать, она поверила в меня. Сейчас она уже не так противится, как прежде.
Сколько детей в вашей семье?
Нас двое. У меня есть сестренка. Сначала она ходила на карате. Сейчас мы вместе занимаемся армрестлингом.
Расскажи о своем отце, Айгуль.
Папа был самым близким для меня человеком. Меня все называли «дочка Айдара». Я всегда обращалась к нему в трудную минуту, он протягивал мне руку помощи. И в спорте, и в учебе, если надо было принять какое-либо решение, всегда в первую очередь я шла к нему и спрашивала, как сделать лучше. И любовь к спорту папа пробудил. Он был очень хорошим борцом. Его все боялись. Отец очень любил бороться на поясах и делал это до 26 лет. К тому же никогда не отказывал тем, кто к нему обращался.
Какое меню у девушки-борца? Что ты ешь, а от чего отказываешься?
Я всегда участвую в соревнованиях в весовой категории 45 килограммов. Когда сгоняла вес, приходилось худеть на 8-9 килограммов. В то время я отказывалась от мучного, соленого и сладкого. В рационе были вода, из фруктов апельсины, мандарины, киви, лимоны. Груша и виноград были запрещены. Потому что в них много сахара. Кроме того, я ела овощи, отварную курицу, яйца. А в обычном режиме ем всё. Ни от чего не отказываюсь. Можно принимать и витамины, но я этого не делаю.
«Иду в угол и кричу во всю мощь»
Тебе страшно перед соревнованиями?
Я очень боюсь. Сердце так и колотится, руки дрожат. Чтобы преодолеть стресс, нужен опыт и вера в себя. Опыта становится больше с каждым состязанием, с каждым поединком. Если занимаешься постоянно, не оставляя ни одной тренировки, можно добиться побед. А вера в себя зависит от психологической подготовки. Если не веришь, теряется всякий смысл. В случае, если ты не побеждаешь себя психологически, то и сопернику ничего не стоит одержать над тобой победу. Раниль абый всегда говорит нам: «Пусть ваши глаза горят. Идите к сопернику с таким взглядом, как будто говорите: “Я все равно тебя съем, все равно одержу победу”. До того как вы начинаете борьбу, вы уже должны его победить. Пусть противник вас боится».
А как ты сама преодолеваешь страх перед соперниками?
Перед поединком иду в угол и кричу во всю мощь. Так я выпускаю воздух. Такое можно увидеть у многих спортсменов. Это нормальное явление. Если будешь стоять в нерешительности и думать, что соперники могут тебя победить, удачи не жди. Поэтому психологическая подготовка так же важна, как и физическая.
Чтобы покричать, ты выбираешь безлюдное место?
Да, я стараюсь кричать в том месте, где меньше людей. В какой-нибудь комнате или холле. Другие ведь могут этого не понять.
Ты живешь по режиму?
Этого делать нужно, но я не совсем его придерживаюсь. Сейчас я учусь онлайн. Когда нахожусь в Казани, то живу по режиму. В одно и то же время просыпаюсь, ем, занимаюсь. Стараюсь высыпаться. Если этому не следовать, ничего дельного не получится. Чаще устаешь, не хватает сил. Хорошо питаться в одно и то же время. Желудок к этому привыкает, и становится легче.
Где тренируешься в Казани?
В спортзале института, где учусь. Я получаю образование на отделении менеджмента ТИСБИ. Тренируюсь 5-6 раз в неделю. Перед тренировкой советуюсь с Ранилем абый, что делать, какие упражнения выполнять. С тренером я всегда на связи. Он всегда интересуется, как я позанималась, не болят ли мышцы. Думаю, как раз так и должен переживать тренер за своего ученика. Сейчас по причине того, что все спортзалы закрыты, я занимаюсь дома по три часа.
«После смерти отца я впала в депрессию»
У тебя есть парень?
Был. Сейчас мы не встречаемся. У меня нет молодого человека.
Каким должен быть парень, который сможет завоевать твое сердце?
Хорошим, держащим слово, скромным, не воображалой, доверяющим мне, верным. Не пьющим и не курящим, потому что я сама не пью и не курю, такие мне не нравятся. Не была бы против, если бы он любил спорт, так же как и я. Хотелось бы, чтобы он в первую очередь понимал меня.
Бывают времена, когда ты впадаешь в депрессию?
Да, было такое время в подростковом возрасте, когда менялся характер. И когда погиб отец.
Как удается перебороть себя в такие периоды?
Выхожу на пробежку или колочу боксерскую грушу. Когда бегу, забываю обо всех переживаниях. Стараюсь взять себя в руки, успокаиваюсь, больше тренируюсь, читаю книги, слушаю песни.
Кого из певцов татарской эстрады любишь слушать?
Это Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Фарид Низамиев, «Казан егетләре», Ильсия Бадретдинова, Раяз Фасыхов, Азат и Алсу Фазлыевы, Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев.
Ты почти каждый день на тренировках, еще и учеба есть. Как удается отдыхать?
Чаще всего читаю книги. Просто спать не люблю. Предпочитаю активный образ жизни. Общаться с родными, вспоминать с ними прошлое, секретничать с мамой за чашкой чая, разговаривать с сестренкой – это все для меня отличный отдых. После этого на душе становится светлее и спокойнее.
Кто твои любимые авторы? Что бы посоветовала другим из прочтенных тобой книг?
Я много читаю. В последние два-три месяца все свое внимание направила на книги и спорт. Что касается жанров, то это любовь, фантастика, психология. Самые любимые произведения – романы Зифы Кадыровой «Соскучишься, меня уже не будет» («Сагынырсың, мин булмам») и «Испытание судьбы» («Язмыш сынавы»). Считаю, что их должен прочитать каждый. После чтения человек по-другому смотрит на мир. Если совершил ошибку, старается ее исправить. И со мной такое было. Книги помогают мне выбирать правильный путь в жизни.
Среди спортсменов есть такие, которые ждут Сабантуя, чтобы участвовать в соревнованиях. А ты?
Я тоже жду Сабантуй. Это праздник, знаменующий окончание сева. С большим удовольствием принимаю участие в состязаниях по армрестлингу на Сабантуях. Я фанат этого вида спорта. Если не быть таковой, невозможно преуспеть. Вид спорта, подходящий мне по всем параметрам, – это армрестлинг.
Ты пробовала бороться на Сабантуях с людьми другой весовой категории?
Да, занимала первые и вторые места. На празднике соревноваться и легко, и в то же время трудно. Женщины, которые выходят помериться силами, зачастую больше весят по сравнению со мной, но они не знают технику и у них нет старта. В таких случаях я побеждаю. А иногда попадаются такие, у которых и сила есть, и техника им немного знакома. Поэтому я могу и проиграть.
Какие подарки получала на Сабантуях?
Чайный сервис, гладильная доска, утюг. Даже не припомню все подарки. У меня их очень много.
Что бы ты могла посоветовать девушкам, которые приходят в спорт?
И девушкам, и молодым людям я бы пожелала в первую очередь верить в себя. Открыть внутреннюю силу, заниматься, преодолевать самого себя. Допустим, сегодня ты не тренируешься. А это значит, ты сам же и обманываешься и тем самым проигрываешь. Пусть учатся ставить перед собой цель. Иметь мечту – это, конечно, хорошо, но чтобы она воплотилась в жизнь, она должна стать целью. А после этого уже можно поэтапно приближаться к ней.
Какие у тебя есть пожелания?
Чтобы никто не болел, чтобы не было войны – это мои самые большие желания. Успешно закончить высшее учебное заведение, добиваться побед в армспорте. Чтобы мама и все мои родные были здоровы.