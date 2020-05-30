Армрестлер Айгуль Валиева: «Руки нужно тренировать не только гирями, но и работой»

Можно сказать, этот вид спорта вывел меня в люди. Я нашла новых друзей, стало больше знакомых. Сейчас многие знают меня как сильную девушку-борца. В 2017 году в дорожной аварии погиб мой отец. Я тогда училась в 11 классе. Это было как раз время экзаменов. Для меня это очень большая потеря. Когда папа умер, меня самой как будто духовно не стало. К тому же через две недели предстояло лететь в Турцию на мировой чемпионат. Я пообещала себе, что всеми возможными способами соберусь с силами и привезу медаль ради отца. Это был мой первый раз, когда я принимала участие в соревнованиях мирового масштаба. В итоге я заняла левой рукой третье место и была этому очень рада. После этого меня многие заметили и стали узнавать. Говорили: «Смотрите-ка, так это же Айгуль!»