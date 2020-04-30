Артисты исполнили песню «Наш День Победы» на татарском языке

Татарстан принимает эстафету песенного марафона «Наш День Победы». Впервые знаменитая песня композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова звучит на татарском языке.

Песню исполняют народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева, заслуженные артисты республики Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу «Голос. Дети» Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского института культуры.

«Каждый артист с удовольствием участвует в акциях, флешмобах, посвященных 75-летию Победы. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, дедам, отцам, которые, не жалея своей молодости, здоровья и сил, привели страну к победе», — поделилась своими впечатлениями Венера Ганеева.

В годы войны Татарстан стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов. В ТАССР нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот.

В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов Приволжского федерального округа. Татарстан передаст эстафету Нижегородской области.

tatar-inform.ru