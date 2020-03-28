Артисты татарской эстрады вспоминают Роберта Миннуллина

Татарстан понёс невосполнимую утрату. Не стало всеми любимого поэта Роберта Миннуллина. Его творчество было по-настоящему народным.

В память о великом поэте его ученики, соратники, поклонники публикуют в соцсетях посты с воспоминаниями о работе с Робертом Миннуллиным.

Мама юного татарского исполнителя Ирека Шакирова Венера благодарит Роберта Миннуллина за патриотичный и трогательный текст композиции «Яратагыз». «В каждом куплете этой песни мы чувствуем, как вы любили жизнь, родной край, родной язык, родных людей. Это прекрасный пример для подрастающего поколения», — пишет Венера.

Народная артистка России и Татарстана, лауреат госпремии им. Тукая Винера Ганеева делится воспоминаниями о своём друге.

«Мое сердце плачет. Роберт Миннуллин — мой самый близкий и уважаемый друг, с которым я общалась более 30 лет, ушёл из жизни. Он был великим поэтом для двух родственных республик, великим человеком с большим сердцем. Он был одним из тех находчивых поэтов, который простыми словами мог выразить глубокую мысль. Я очень горжусь тем, что дружила с таким человеком и счастлива тем, что исполняю песни на его стихи. «Любите родину, любите родной язык, любите матерей, любите детей, любите и возлюбленных. Несмотря ни на что, без любви жить невозможно» (строчки из стихотворения Роберта Миннуллина, — Ред.). Пусть эти слова звучат девизом для каждого человека, для каждой семьи. Друг, пусть земля тебе будет пухом. Твои песни, стихотворения и ты сам навсегда в нашем сердце», — отметила Винера Ганеева.

Певец Марсель Вагизов рассказал, как ему около месяца назад удалось получить благословение Роберта Миннуллина, когда он исполнил перед ним песню на его стихи. Для артиста это было важным событием. Сейчас он с сожалением и большой грустью провожает великого поэта в последний путь.

«Пусть ваше место будет в раю. Пусть Аллах простит все грехи. Аминь. Жизнь человеку дана Аллахом. К нему же мы и возвращаемся», — написал артист.

kazanfirst.ru