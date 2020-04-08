Артисты Уфимского татарского театра «Нур» каждый вечер читают сказки

Уфимский татарский театр «Нур» подготовил новый онлайн-проект. Каждый день артисты в режиме онлайн читают сказки, рассказывают захватывающие истории из жизни, дают видеоуроки по развитию в себе вокальных, хореографических и других творческих навыков.

«Проект «Любимые сказки» придется по вкусу не только гурманам мистификаций, но и тем, кто всегда считал, что фантастические истории придуманы для самых маленьких. По мановению волшебной палочки ваши карантинные будни раскрасятся яркими красками новых открытий и впечатлений», — сообщают нуровцы.

Каждый вечер актриса театра «Нур», руководитель детской театральной школы-студии Ленария Хажиева будет радовать «искателей приключений» забавными сюжетами и перевоплощениями. Сказки во всех социальных сетях театра прозвучат на русском и татарском языках.

Скрасить досуг искушенных театралов призвана рубрика «Один день из жизни артиста». Заглянуть за кулисы, узнать о тернистом пути кумира к свету софитов теперь можно, не заглядывая в светскую хронику. Достаточно следить за рубрикой, посвященной судьбам любимых артистов. Герои сегодняшнего дня – Ирина Ганиева и Эльмир Хаертдинов. В течение дня в инстаграме театра @nurteatr будут публиковаться видео и фото, иллюстрирующие жизнь актера. А вечером, в 18.00, будет проведен прямой эфир.

Также вниманию виртуальных зрителей предложат уникальные видеоуроки, которые помогут каждому развить в себе вокальные, хореографические и артистические данные. Мастер-классы проходят под руководством корифеев различных областей современного искусства.

Присоединиться к онлайн-проектам театра, а также следить за новинками можно на официальном сайте.

bashinform.ru