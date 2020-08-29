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Астрофизик Рашид Сюняев выступил на Национальном собрании

Астрофизик Рашид Сюняев выступил на Национальном собрании

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 29.08.2020 0 10

Сегодня на пленарном заседании Национального собрания выступил знаменитый советский и российский астрофизик, академик РАН, дважды лауреат Государственной премии РФ Рашид Алиевич Сюняев. К сожалению, в связи с пандемиальной ситуацией в мире доклад нашего соотечественника проходил в режиме Zoom-конференции. В ходе своего доклада академик выразил благодарность руководству Татарстана и организаторам мероприятия за возможность выступления.

Рашид Сюняев поделился с собравшимися участниками лучшой картой неба в рентгеновских лучах, полученной на российском спутнике Спектр РГ. Как утверждает Рашид Алиевич, на этой карте, сделанной с двумя рентгеновскими телескопами на борту (российским АРТ ХС и сделанным в Германии «еРозита» (eRosita), выявлено в 2 раза больше рентгеновских источников, чем за последние 60 лет.
В конце своего доклада астрофизик поздравил татарстанцев и гостей Национального собрания со 100-летием образования Татарской АССР.

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